Deutsche Bahn baut „Europas größtes rollendes WLAN-Netzwerk“

Mit [email protected] will die Bahn das „größte rollende WLAN-Netzwerk Europas“ betreiben. Neben der WLAN-Verfügbarkeit im ICE sind deutschlandweit mittlerweile mehr als 100 Bahnhöfe sowie erste Regionalzüge und Busse eingebunden. Das Angebot soll kontinuierlich erweitert werden.

Besonders in Baden-Württemberg macht das [email protected] große Schritte. Hier wurden der Bahn zufolge mittlerweile 170 Regionalzüge und elf Bahnhöfe ausgestattet. Ziel sei es, dass Kunden sich nur einmal anmelden und auch beim Umsteigen zwischen Zügen und Bussen sowie an Bahnhöfen permanent kostenlos online bleiben.

Wasser, Strom, WLAN: Internet ist ein Grundbedürfnis. Das gilt für die eigenen vier Wände ebenso wie unterwegs. Mit [email protected] werden unsere Züge noch ein Stück mehr zum verlängerten Wohnzimmer oder zum mobilen Büro. ‚Seamless connectivity‘ bedeutet mehr Komfort für Pendler und Geschäftsreisende, die im Zug, am Bahnhof und der DB Lounge durchgängig surfen können und sich auch für die Rückfahrt nicht erneut einloggen müssen.

-Prof. Sabina Jeschke, DB

Bis Jahresende sollen deutschlandweit 130 Bahnhöfe in das WLAN-Netzwerk eingebunden werden. Zudem hat die Bahn für das kommende Jahr die Ausstattung von mehreren Hundert Regionalzügen und Bussen angekündigt. In den vergangenen Jahren wurden in diesem Bereich bereits mehr als 200 Millionen Euro investiert, aktuell lasse man sich den WLAN-Ausbau der 130 Bahnhöfe 44 Millionen Euro kosten. Der Bahn zufolge wurden bis jetzt 3.800 Access-Points verbaut und 230 Kilometer Kabel verlegt.