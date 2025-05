Claude: Neue KI-Modelle für Langzeitaufgaben und zum Coden

Mit Claude 4 stellt das US-Unternehmen Anthropic zwei neue KI-Modelle vor, Claude Opus 4 und Claude Sonnet 4, die sich insbesondere auf Softwareentwicklung und komplexe Aufgaben spezialisieren.

Während Claude Opus 4 als leistungsstärkstes Modell des Anbieters beschrieben wird und sich vor allem an Entwickler richtet, die umfangreiche, mehrstufige Prozesse automatisieren wollen, ist Sonnet 4 auf Effizienz und breitere Anwendungsszenarien optimiert.

Ergänzt wird die Modellreihe durch sogenannte „Extended Thinking“-Funktionen: Claude kann nun externe Werkzeuge wie Websuche oder Dateizugriff in seine Denkprozesse einbinden. Die Modelle sind in der Lage, Werkzeuge parallel zu nutzen und Informationen langfristig zu speichern – etwa bei kontinuierlicher Arbeit an denselben Dateien.

Claude Code erweitert Entwicklerfunktionen

Zeitgleich wird „Claude Code“ regulär verfügbar. Dabei handelt es sich um eine Entwicklungsumgebung, die Claude direkt in gängige Editoren wie Visual Studio Code oder JetBrains integriert. In der Praxis bedeutet das: Vorschläge und Änderungen werden direkt im Editor angezeigt, was die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine vereinfachen soll.

Die neuen Schnittstellen auf API-Ebene – darunter eine Ausführungsumgebung für Code, eine Dateischnittstelle und ein Prompt-Zwischenspeicher – sollen laut Anbieter insbesondere beim Aufbau von KI-gesteuerten Software-Agenten hilfreich sein.

In Verbindung mit den verbesserten Gedächtnisfunktionen können die Modelle nicht nur Aufgaben erledigen, sondern auch deren Kontext über längere Zeiträume hinweg bewahren.

Beide Modelle stehen zahlenden Nutzern in verschiedenen Preisstufen zur Verfügung, Sonnet 4 ist auch für Gratisnutzer nutzbar.

Claude 4 mit drei Tarifstufen

Claude 4 ist in drei Preisstufen erhältlich. Der Einstieg ist kostenlos: Im kostenfreien Free-Tarif können Nutzer grundlegende Funktionen wie Textbearbeitung, Codegenerierung und die Bildanalyse nutzen.

Für erweiterte Funktionen wie Websuche, komplexes Denken und die Integration von Google Workspace wird der Pro-Tarif angeboten, der bei jährlicher Abrechnung 15 Euro pro Monat kostet.

Die höchste Tarifstufe „Maximum“ beginnt bei 90 Euro pro Monat und richtet sich an Vielnutzer mit besonders hohen Anforderungen. Hier sind unter anderem ein direkter Terminalzugriff auf Claude Code, erweiterte Recherchefunktionen und priorisierter Zugang bei hoher Auslastung enthalten.