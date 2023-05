Champions League Halbfinale bei Prime Video und kostenlos bei Samsung TV Plus

Das erste Halbfinal-Rückspiel der diesjährigen Champions-League-Saison wird am heutigen Abend um 21 Uhr angepfiffen und ist über Amazon Prime Video live zu sehen . In der Begegnung zwischen Inter Mailand und dem AC Mailand läuft der AC einem 2:0-Rückstand aus dem Hinspiel hinterher.

Insert

You are going to send email to