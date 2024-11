Casio Ring Watch: Casio bringt Uhren-Klassiker in Ringform

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums seiner Uhrensparte stellt der japanische Elektronik-Konzern Casio eine ringförmige Digitaluhr vor. Das Modell CRW-001-1JR soll unter dem Namen Casio Ring Watch noch im Dezember 2024 erscheinen und wird umgerechnet etwa 125 Euro kosten.

Casio Ring Watch

Die Casio Ring Watch kombiniert das bekannte Design mit klassischer Technik in einem deutlich kompakteren Format. Gefertigt aus Metall soll das Jubiläumsstück die Ästhetik traditioneller Casio-Uhren in Ringform anbieten. Mit einer kleinen, sechsstelligen Digitalanzeige ausgestattet, offeriert die Ringuhr Funktionen wie Zeitanzeige, Datum, Dualzeit und eine Stoppuhr.

Ein dezentes Blinklicht dient bei Bedarf als visuelle Alarmanzeige und kann nach Belieben aktiviert werden.

Das Gehäuse, das im Vergleich zu herkömmlichen Casio-Uhren auf circa ein Zehntel der üblichen Größe verkleinert wurde, ist wasserdicht und ermöglicht trotz der kompakten Bauform einen manuellen Batteriewechsel. Das Modell wird in der Standardgröße mit einem Innendurchmesser von 20 mm ausgeliefert, zusätzliche Distanzstücke erlauben eine Anpassung auf kleinere Größen von 19 mm und 18 mm.

Nicht der erste Casio-Ring

Mit der Ring Watch knüpft Casio an die eigene Geschichte an. Bereits in den 1940er Jahren brachte das Unternehmen ein ringförmiges Produkt namens „Ring Pipe“ heraus – ein Zigarettenhalter in Ringform. Das neue Modell vereint diese historische Idee nach Angaben des Konzerns nun mit aktueller Technologie.

Die Markteinführung erfolgt in einer speziellen Jubiläums-Verpackung mit Stoffbeutel. Ob die Mischung aus Schmuckstück und Digitaluhr eine breite Zielgruppe anspricht, ist fraglich. Die Sonderausgabe besitzt weder Gesundheitsfunktion noch eine Smartphone-Anbindung. Die Präsentation der Uhr auf Casios offiziellem Online-Portal ist jedoch durchaus sehenswert.