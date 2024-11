Amazon Fresh schließt: Lieferdienst in Deutschland wird eingestellt

Amazon wird sich aus dem Markt für frische Lebensmittel in Deutschland zurückziehen. Dies hat der Onlinehändler in einer Kunden-E-Mail mitgeteilt und in dieser auch konkrete Termine genannt.

Ab Mitte Dezember ist Schluss

Der Lieferdienst „Amazon Fresh“ wird ab dem 14. Dezember 2024 nicht mehr verfügbar sein. Prime-Mitglieder konnten über den Lieferdienst seit Mai 2017 frische Produkte wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milch- und Kühlprodukte bestellen. Das Angebot umfasste zu Beginn 85.000 Artikel, sowie die Angebote lokaler Einzelhändler, das Sortiment wurde jedoch zuletzt immer stärker zusammengestrichen.

Ausschlaggebend dafür, darüber scheint in der Branche Konsens zu bestehen, soll die ausgebliebene Nachfrage gewesen sein, der auch die eigentlich geplante Expansion des Angebotes zum Opfer fiel.

Kooperation mit Knuspr als neuer Ansatz

Statt des eigenen Lieferdienstes will Amazon zukünftig verstärkt auf Partnerschaften setzten und hat erst kürzlich die Zusammenarbeit mit dem Online-Supermarkt Knuspr bekanntgegeben.

Zunächst werden die Knuspr-Bestellungen in Berlin möglich sein, später sollen dann weitere Regionen und Metropolen folgen. Knuspr bietet laut eigenen Angaben mehr als 15.000 Artikel, darunter auch Produkte lokaler Anbieter, und liefert diese noch am selben Tag.

Die Zustellung erfolgt innerhalb eines individuell wählbaren Zeitfensters von einer Stunde, das von Montag bis Samstag zwischen 6 und 22 Uhr verfügbar ist. Die Mindestbestellsumme beträgt 39 Euro. Ab einem Einkaufswert von 79 Euro entfällt die Liefergebühr.

Online-Lebensmittelhandel bleibt schwierig

Der Markt für Online-Lebensmittel in Deutschland ist nach wie vor klein. Laut dem Handelsverband HDE lag der Anteil am gesamten Lebensmittelhandel 2023 bei nur 2,9 Prozent. Besonders in ländlichen Gebieten fehlt es oft an Infrastruktur und Nachfrage. Zudem haben sich andere Anbieter wie Gorillas und Getir bereits aus Deutschland zurückgezogen.

Amazon fokussiert sich nun stärker auf haltbare Lebensmittel, die über die Plattform weiterhin erhältlich sind. Ob das Unternehmen mit seinen neuen Partnern im Bereich frischer Lebensmittel langfristig erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten.