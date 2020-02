Calm: Kostenloses Jahresabo für die Achtsamkeits-App

Das Jahresabo der Calm-App kostet für gewöhnlich zwischen 50 und 70 Euro. Dafür bietet euch die seit September 2018 auch in deutscher Sprache verfügbare App für Meditation, Entspannung und Schlaf den Vollzugriff auf ihren gesamten Katalog an Sitzungen, Kursen und Übungen zum Meditieren und für mehr Achtsamkeit an.

Aktuell lässt sich der Jahreszugang kostenlos mitnehmen. Alles was ihr dafür tun müsst, ist einen neuen Account über den Link https://www.calm.com/runla18 zu erstellen. Als Geschenkabonnement ist dieser anschließend automatisch mit einer 12-monatigen Premium-Laufzeit versehen.

Offenbar handelt es sich bei dem Link um ein geheimes Spezialangebot eines amerikanischen Gesundheitsdienstleisters. Dieser wurde jedoch auf der Community-Plattform reddit.com ausgeplaudert und lässt sich zur Stunde noch immer erfolgreich nutzen. Die Eingabe von E-Mail-Adresse und Passwort reichen zur Erstellung des Gratis-Accounts aus.

Calm im Browser