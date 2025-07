„Café International“ verschwindet: Besser „Sicherungskopie“ laden

Die für iPad und iPhone optimierte Version des Gesellschaftsspiels „Café International“ haben wir seit ihrer Veröffentlichung vor rund 14 Jahren etliche Male erwähnt. Das für den digitalen Ableger des ursprünglich von Mattel veröffentlichten Brettspiels verantwortliche Entwicklerstudio Application Systems Heidelberg hat die App regelmäßig zum Sonderpreis angeboten und das Spiel hat trotz seines Alters weiterhin viele Anhänger. Doch damit könnte bald Schluss sein. Die digitale Version von „Café International“ wird wohl in diesem Monat aus dem App Store verschwinden.

Lizenz wird nicht mehr verlängert

Schuld daran sind jedoch keineswegs die Entwickler. Soweit uns bekannt ist, können diese die Lizenz für das Spiel nicht mehr verlängern, weil die Erben des Erfinders von „Café International“ kein Interesse an einer Fortführung zeigen. Offenbar wird aus diesem Grund auch die Brettspiel-Version davon eingestellt.

In der Folge darf das Spiel künftig auch nicht mehr über den App Store angeboten werden, was letztendlich bedeutet, dass auch keine Updates mehr für den Titel ausgeliefert werden können. Wer das Spiel bereits geladen hat oder dies noch vor der Löschung aus dem App Store tut, kann es so lange weiterverwenden, wie sich keine Kompatibilitätsprobleme ergeben.

Multiplayer-Server läuft weiter

Ob sich das Spiel auch erneut laden beziehungsweise auf andere Geräte übertragen lässt, bleibt abzuwarten. Weil Apps ja nicht mehr wie früher in iOS-Backups enthalten sind, hängt alles davon ab, ob man den Titel über die Ansicht der gekauften Apps erneut herunterladen kann. Dies sollte laut den Entwicklern auch dann, wenn die App nicht mehr regulär im App Store erhältlich ist, noch möglich sein, solange sie mit dem auf dem Endgerät installierten Betriebssystem kompatibel sind.

Die Entwickler haben bereits angekündigt, dass sie den für das Multiplayer-Spiel von „Café International“ benötigten Server auf jeden Fall weiterlaufen lassen, um den Käufern auch in Zukunft das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten.