Bücher- und News-Angebote betroffen: Apple streicht rund 100 Stellen

Apple hat etwa 100 Stellen in seiner Services-Abteilung gestrichen. Diese Kürzungen betreffen verschiedene Teams unter der Leitung von Senior Vice President Eddy Cue. Nach Angaben des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg ist das Team, das für Apples Bücher-App und den Apple Bookstore verantwortlich ist, besonders stark betroffen.

Verliert offenbar an Bedeutung: Apples E-Book-Angebot

Bücher- und News-Angebote betroffen

Doch auch in anderen Bereichen, wie etwa dem Apple News-Team, soll es Entlassungen gegeben haben. Wie aus Unternehmenskreisen hervorgeht habe Apples E-Book-Store an Priorität verloren, weshalb der Konzern diese Stellenreduzierung vorgenommen habe. Trotz der Entlassungen sollen der Books App weiterhin neue Funktionen hinzugefügt werden.

Dritte Entlassungswelle in diesem Jahr

Entlassungen sind bei Apple selten, der aktuelle Stellenabbau markiert jedoch schon die dritte Kündigungswelle im laufenden Jahr. Zuvor hatte das Unternehmen im Februar Hunderte von Mitarbeitern entlassen, nachdem es seine Projekte für autonome Fahrzeuge und MicroLED-Displays eingestellt hatte.

Apple hat sich zu den aktuellen Stellenstreichungen nicht offiziell geäußert. Die Entlassungen erfolgten teilweise in Teams, deren Mitglieder in mehreren Projekten tätig waren, was auch Auswirkungen auf andere Bereiche des Unternehmens haben könnte.

Abo-Dienste auf Allzeithoch

Die jüngsten Kürzungen im Services-Bereich, der als wichtiger Wachstumstreiber für Apple gilt, zeigen, dass das Unternehmen seine Prioritäten neu ordnet und sich möglicherweise an veränderte Marktbedingungen anpasst. Die Zukunft der betroffenen Dienste bleibt ungewiss.

Dies ändert jedoch nichts daran, dass Apples „Services“-Kategorie nach wie vor Rekordergebnisse erzielt. Im jüngsten Quartal des Unternehmens erzielte die Dienste-Sparte einen Umsatz von 24,2 Milliarden Dollar – mehr als ein Viertel des gesamten Quartalsumsatzes in Höhe von 85,8 Milliarden Dollar.