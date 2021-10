Bowers & Wilkins Zeppelin unterstützt jetzt AirPlay 2

Bowers & Wilkins hat seinen Zeppelin mittlerweile seit 15 Jahren im Programm. In der nun vorgestellten neuesten Version unterstützt das charakteristisch geformte Soundsystem jetzt AirPlay 2 und lässt sich dank Alexa-Integration auch direkt per Sprachbefehl steuern.

Die erste Version des Zeppelin wurde in Deutschland noch mit integriertem iPod-Dock angeboten. Mittlerweile setzt das Soundsystem komplett auf drahtlose Technologien, alternativ zu AirPlay lässt sich das Gerät auch über Bluetooth füttern, dabei wird auch der allerdings nicht mit iOS kompatible qualitativ hochwertige Codec aptX unterstützt, Standard-Bluetooth funktioniert natürlich auch mit Apple-Geräten.

Die WLAN-Anbindung des Lautsprechers sorgt nicht nur für die AirPlay-Integration, sondern erlaubt auch die direkte Nutzung von Streaming-Diensten wie Deezer, Last.fm, Qobuz, SoundCloud, TIDAL und TuneIn in Verbindung mit der App des Herstellers – Spotify-Nutzer können den B&W Zeppelin über Spotify Connect ansprechen.

Bowers & Wilkins zufolge zeigt sich der Zeppelin auch in seiner vierten Generation mit erneut verbesserten Klangeigenschaften. So ist das Gerät mit zwei entkoppelten Doppelkalotten-Hochtöner ausgestattet, die der Hersteller seiner 600 Anniversary Edition entliehen hat. Die beiden Lautsprecher sind jeweils am äußeren Rand des Gehäuses montiert und dort vollständig von den Vibrationen abgeschirmt, die von anderen, größeren Treibern auf das Gehäuse übertragen werden. Hier sind die beiden 90-mm-Treiber für den Mitteltonbereich und besonders auch der neue 150-mm-Subwoofer gemeint, der im Zentrum des Gehäuses seine Arbeit verrichtet. Die mit diesem Setup verbundene Verstärkerleistung gibt der Hersteller mit 240 Watt an.

Für interessante optische Effekte soll eine optional einschaltbare Beleuchtung sorgen, die dem Hersteller zufolge für faszinierende Lichtreflektionen auf dem Metallsockel sorgt.

Der neue Zeppelin kommt in einer hellen „Pearl Grey“-Version sowie als dunkle „Midnight Grey“-Variante zum Preis von 799 Euro in Deutschland in den Handel. Für die erste Generation mit integriertem iPod-Dock und ohne Drahtlos-Funktionen musste man beim Markteintritt 599 Euro berappen.