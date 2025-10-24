BOOX Note Air5 C: Farbiges E-Ink-Tablet für papierloses Arbeiten

Mit dem Note Air5 C bringt BOOX ein neues E-Ink-Tablet auf den Markt, das es mit den neuen Kindle Scribe-Modellen mit Farbdisplay aufnehmen soll und auf produktives Arbeiten ausgelegt ist. Das Gerät verfügt über ein 10,3 Zoll großes Farbdisplay auf E-Ink-Basis, das eine blendfreie Nutzung bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen ermöglicht.

Die neue Generation setzt auf Android 15 als Betriebssystem und bietet damit umfassenden App-Zugriff über den Google Play Store. Dank magnetischer Pogo-Pins lässt sich eine externe Tastatur direkt anschließen, was das Gerät besser für längere Schreibarbeiten im Büro oder unterwegs nutzbar machen soll.

Das Note Air5 C bleibt mit 5,8 Millimetern Gehäusedicke handlich und richtet sich vor allem an Anwender, die ihre Notizen, Dokumente und Aufgaben digital und strukturiert organisieren wollen. Neben der Tastaturunterstützung bringt BOOX mit dem neuen Pen3-Stift Verbesserungen beim Schreiben und Skizzieren. Der Stylus ist mit einem Clip ausgestattet und erlaubt das präzise Annotieren direkt auf dem Display. Ersatzspitzen lassen sich im Gehäuse mitführen.

Android 15 und Smart-Scribe-Funktionen

Für die digitale Notizverwaltung stellt BOOX eine Reihe neuer Funktionen bereit. Über die Smart-Scribe-Oberfläche können handschriftliche Notizen per Texterkennung umgewandelt und direkt bearbeitet werden. Werkzeuge wie das Lasso, eine Split-Screen-Ansicht sowie der Smart Assistant erleichtern die Dokumentorganisation und unterstützen bei der inhaltlichen Strukturierung. Die aktuelle Firmware bietet darüber hinaus eine unbegrenzte Seitenanzahl im digitalen Notizbuch.

Das verbaute Kaleido-3-Display stellt Inhalte farbig dar und kombiniert dabei hohe Kontraste in Schwarz-Weiß mit sanfter Farbwiedergabe. Eine zweifarbige Frontbeleuchtung verbessert die Lesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Mit der sogenannten Super Refresh Technology reduziert BOOX die typische Verzögerung beim Seitenaufbau.

Das Note Air5 C ist ab sofort über den offiziellen BOOX-Shop und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Kostenpunkt: 530 Euro. Zum Vergleich: Die bislang noch nicht verfügbare Farbvariante des Kindle Scribe wird 700 Euro kosten, das aktuelle Schwarz-Weiß-Modell wird von Amazon zu Preisen ab 420 Euro angeboten.