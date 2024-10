BOOX Note Air4 C: Farbiges E-Paper-Tablet konkurriert mit neuem Scribe

Der Hersteller BOOX hat das Note Air4 C präsentiert, eine neue Version seines E-Ink-Tablets, das den Angaben des Unternehmens zufolge speziell für kreative Anwender und den beruflichen Einsatz entwickelt wurde.



Die Vorstellung des neuen Gerätes erfolgt ein knappes Jahr nach der Präsentation des Note Air3 C und quasi zeitgleich zu dem erst vor wenigen Tagen neu vorgestellten E-Reader BOOX Palma 2. Ausgestattet mit einem 10,3-Zoll-Farb-E-Ink-Display bringt das Note Air4 C eine Reihe von technischen Verbesserungen mit, unterscheidet sich ansonsten aber nur leicht vom Vorgängermodell.

Das Note Air4 C löst das Air3 ab

Das Tablet nutzt das neue Kaleido 3 Farb-E-Ink-Display, das sanftere Farbtöne und ein helleres Weiß bieten soll. Dies ermöglicht nicht nur ein angenehmeres Lesen, sondern sorgt auch für eine schnellere Bildwiederholrate, die insbesondere beim Einsatz von Drittanbieter-Anwendungen sichtbar sein dürfte. Das Gerät kann alle gängigen Android-Applikationen ausführen.

Das Note Air4 C verfügt über eine Octa-Core-CPU und 6 GB RAM, wodurch die Rechenleistung im Vergleich zum Vorgängermodell um etwa 50 Prozent erhöht wird. Diese Hardware-Verbesserungen sollen für ein besonders reibungsloses Multitasking sorgen.

Mit Android 13 und 64 GB

Besonderen Wert legt man bei BOOX darauf, die Tauglichkeit des Note Air4 C zur handschriftlichen Texteingabe zu nutzen. Das Schreibgefühl wird als „papierähnlich“ beschrieben und soll durch die Firmware-Version 4.0 weiter verbessert werden, die Werkzeuge wie das Shape-Tool, neue Vorlagen und Pinsel beinhaltet. Dies macht das Tablet zu einem nützlichen Werkzeug für das Erstellen und Strukturieren von Notizen, was durch eine Gliederungsfunktion weiter erleichtert wird.

Das Note Air4 C läuft auf Android 13, was die Nutzung zahlreicher Apps aus dem Google Play Store ermöglicht – von Notiz-Apps über Leseanwendungen bis hin zu Projektmanagement-Tools. Zudem bietet BOOX eine einfache Datenübertragung über den Browser im Heimnetzwerk sowie die Integration unterschiedlicher Cloud-Dienste wie Google Drive und OneDrive an.

Mit einer Dicke von 5,8 mm und einem Gewicht von 420 Gramm liegt das Note Air4 C auf Augenhöhe mit dem neuen Kindle Scribe. Der breite Rahmen soll selbst bei längerem Gebrauch für eine komfortable Handhabung sorgen. Optisch bleibt das Design der klassischen Note-Serie treu.

Das Note Air4 C ist zu einem Preis von 549,99 Euro direkt beim Hersteller erhältlich. Der direkt Wettbewerber, Amazons neues Kindle Scribe mit 64 GB und einem schwarz-weißen E-Ink-Display, wird am 4. November erscheinen und „nur“ 469 Euro kosten.

Die technischen Spezifikationen