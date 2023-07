Apple TV+: Neue Trailer und Starttermin für „The Morning Show“ Staffel 3

Mit „The Morning Show“ geht eine der erfolgreichsten Apple-Serien der ersten Stunde demnächst in die Verlängerung. Vom 13. September an wird die dritte Staffel der Fernsehserie mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston in den Hauptrollen auf Apple TV+ verfügbar sein. Im Vorfeld der Fortsetzung hat Apple jetzt schon mal einen kurzen Teaser-Trailer dazu veröffentlicht.

Insgesamt wurde die dritte Staffel der Serie mit zehn Folgen produziert. Apple will die ersten beiden davon am 13. September online stellen und den Rest dann wie gewohnt im Wochenabstand nachliefern. Wer die neue Staffel von „The Morning Show“ bingen will, muss also zwei Monate länger warten.

Witherspoon und Aniston agieren neben ihren Hauptrollen auch als Co-Produzentinnen für die Serie. Als Neuzugänge in Staffel 3 vermeldet Apple Jon Hamm und Nicole Beharie, zudem sei Julianna Margulies in der dritten Staffel wieder mit von der Partie. Die Handlung der kommenden Staffel soll sich um die Zukunft des Sendernetzwerks drehen, allem voran sei ein Tech-Titan am Kauf von UBA interessiert. In Folge dieser Entwicklung bilden sich der Ankündigung zufolge überraschende Allianzen und letztendlich sei das gesamte Newsroom-Team dazu gezwungen, zu seinen persönlichen Werte zu stehen.

Neue Trailer für „Invasion“, „Killers of the Flower Moon“ und „Wanted: Carlos Ghosn“

Apple hat darüber hinaus einen neuen Trailer zu der ab dem 23. August verfügbaren zweiten Staffel von „Invasion“ sowie deutsche Fassungen der Trailer zu „Killers of the Flower Moon“ und „Wanted: Carlos Ghosn“ veröffentlicht.

„Wanted: Carlos Ghosn“ startet am 25. August auf Apple TV+ und erzählt die Geschichte des aus Brasilien stammenden ehemaligen Firmenchefs Carlos Ghosn, der als im Vorstand verschiedener Autofirmen tätig war und gegen den unter anderem aufgrund von Veruntreuung strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen wurden. Nach seiner Festnahme floh Ghosn auf spektakuläre Weise aus Japan.