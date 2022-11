Black Friday: Hörbücher, Saugroboter, HomePods und Zahnbürsten

Sonos bietet in diesem Jahr auch im eigenen Onlineshop einen Teil seiner Produktpalette mit deutlichem Preisnachlass an. Hier empfiehlt sich aber auch ein Vergleich mit den Sonos-Angeboten bei Cyberport , wo es beispielsweise den Sonos One SL bereits für 139 Euro gibt.

Weitere Hardware-Aktionen findet ihr auch bei MediaMarkt und Saturn . Unter anderem gibt es dort gerade den HomePod mini in verschiedenen Farben für 79 Euro. Ansonsten müsst ihr euch dort einfach mal durch die Angebotslisten durchscrollen, in den beiden Onlineshops finden sich Produkte aus den verschiedensten Kategorien zu mal mehr und mal weniger attraktiven Aktionspreisen gelistet.

Insert

You are going to send email to