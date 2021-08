Bis zu 100 Watt Ladeleistung: Ugreen stellt drei neue USB-C-Netzteile vor

Die Schreibtisch-Version bietet einem einzelnen USB-C-Port eine Ladeleistung von maximal 65 Watt und bespielt den USB-A-Port ebenfalls mit maximal 22,5 Watt. Ugreen bietet eine handliche Infografik an, die über die unterschiedlichen Betriebsmodi der verfügbaren Ports in Abhängigkeit von der aktuellen Bewegung informiert.

Die neuen Netzteile sind in drei Varianten verfügbar. Neben der flachen Schreibtisch-Version , die uns an Ankers PowerPort Atom III Slim USB-C Ladegerät erinnert und drei USB-C sowie einen USB-A-Port anbietet, offeriert Ugreen auch zwei neue Netzteile für den Betrieb in der Wandsteckdose.

