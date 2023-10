Behind the Scenes: Apples Oktober-Event mit dem iPhone gedreht

Quasi als Nachschlag zur Präsentation der neuen Mac-Modelle hat Apple nicht ohne Stolz noch ein „Behind the scenes“- Video online gestellt. Der Grund für die Veröffentlichung steht direkt im Titel: Die 30 Minuten von Apples Oktober-Event wurden komplett mit dem iPhone gedreht.

Mit der Produktion der vorab produzierten M3-Präsentation hat Apple den Regisseur Brian Oakes beauftragt, der sich insbesondere im Dokumentarfilmbereich einen Namen gemacht hat. Als Handwerkszeug hat Oakes das iPhone 15 Pro Max und ausgewähltes Zubehör wie Kräne, Dolly, Stative und Gimbals verwendet. Zudem kam die Kamera-App Blackmagic Camera zum Einsatz.

Wir konnten die gleichen komplexen Aufnahmen mit dem iPhone 15 Pro Max machen“, sagt Oakes. „Es ist erstaunlich zu sehen, dass die Qualität eines so kleinen und tragbaren Geräts mit einer großen 20.000 US-Dollar Kamera konkurrieren kann.

Es wird nicht überraschen, dass der Filmer die mit dem iPhone 15 Pro verbundenen Möglichkeiten in höchsten Tönen lobt. Die leistungsfähige Kamera der iPhone-Pro-Modellen findet in der Tat schon seit geraumer Zeit regelmäßig Verwendung bei professionellen Filmproduktionen und Apple baut die damit verbundenen Möglichkeiten mit jeder Gerätegeneration aus. So sind das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max die ersten Smartphones weltweit, die den Farbstandard Academy Color Encoding System (ACES) unterstützen.

Das iPhone 15 Pro Max erlaubt es zudem, ProRes-Aufnahmen mit bis zu 4K Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde auf ein externes Laufwerk zu speichern, wobei dank der Codierung im Format „Apple Log“ ein Maximum an Details für Farbkorrekturen im Rahmen der Postproduktion erhalten bleibt. Möglich ist dies aufgrund der Tatsache, dass das iPhone 15 Pro Max die Kameradaten mit bis zu 10 Gbit/s auf ein über USB-C verbundenes SSD-Laufwerk speichern kann.

Weiterführende Details rund um die Produktion des letzten Apple-Events lassen sich hier im deutschen Apple-Newsroom nachlesen.

Behind the scenes: An Apple Event shot on iPhone