Mit Beatify haben wir einen etwas speziellen Lesetipp für euch, der sich an Nutzer richtet, die Home Assistant verwenden und einen HomePod oder Smart-Speaker von Sonos oder Amazon besitzen.

Beatify ist ein quelloffenes Musikquiz für Home Assistant, mit dessen Hilfe man vorhandene Smart-Speaker für ein gemeinsames Partyspiel nutzen kann. Die Anwendung lässt sich mit mehreren Spielern gleichzeitig verwenden und funktioniert ohne zusätzliche Apps oder Benutzerkonten. Stattdessen genügt es, einen QR-Code zu scannen, um direkt mitzumachen.

Smart-Speaker werden zur „Spielkonsole“

Das Spielprinzip ist einfach gehalten: Über die verbundenen Lautsprecher werden Songs abgespielt und die Teilnehmer versuchen, möglichst schnell etwa das Veröffentlichungsjahr oder den Interpreten eines Songs zu erraten. Für richtige Antworten gibt es Punkte, zudem werden Serien und Ranglisten geführt. Neben einem klassischen Punktesystem bietet Beatify auch erweiterte Spielmechaniken und eine abschließende Auswertung mit Statistiken und einer virtuellen Siegerehrung.

Beatify greift dabei auf vorhandene Musikbibliotheken und Streamingdienste zurück. Unterstützt werden unter anderem Spotify, Apple Music, YouTube Music, Tidal und Deezer. Dabei stehen vorbereitete Songpakete zu unterschiedlichen Zeit- und Themenbereichen bereit, die zusammen rund 2.500 Songs umfassen. Eigene Playlisten lassen sich ebenfalls verwenden, wenn die Anwendung wie hier beschrieben mit entsprechenden JSON-Dateien versorgt wird.

Schnell erlernbar und lokaler Betrieb

Das Spiel erfordert seinen Machern zufolge keine große Einarbeitungszeit und lässt sich innerhalb von 20 Sekunden erlernen. Die Software arbeitet vollständig lokal im eigenen Netzwerk. Laut den Entwicklern werden keine Daten in die Cloud übertragen. Ebenso fallen keine laufenden Kosten oder Abonnements an.

Beatify wird aktiv gepflegt und regelmäßig aktualisiert. Eben erst ist die Anwendung mit diversen Funktionserweiterungen und Verbesserungen in Version 3.3.4 erschienen. Eine Übersicht der letzten Updates findet ihr hier. Der Entwickler liest bei uns mit, dementsprechend könnt ihr Fragen und Vorschläge zum Spiel in unsere Kommentare packen.