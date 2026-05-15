Open-Source-Musikspiel für Smart Speaker
Beatify: Home-Assistant-Musikquiz für HomePods & Co.
Mit Beatify haben wir einen etwas speziellen Lesetipp für euch, der sich an Nutzer richtet, die Home Assistant verwenden und einen HomePod oder Smart-Speaker von Sonos oder Amazon besitzen.
Beatify ist ein quelloffenes Musikquiz für Home Assistant, mit dessen Hilfe man vorhandene Smart-Speaker für ein gemeinsames Partyspiel nutzen kann. Die Anwendung lässt sich mit mehreren Spielern gleichzeitig verwenden und funktioniert ohne zusätzliche Apps oder Benutzerkonten. Stattdessen genügt es, einen QR-Code zu scannen, um direkt mitzumachen.
Smart-Speaker werden zur „Spielkonsole“
Das Spielprinzip ist einfach gehalten: Über die verbundenen Lautsprecher werden Songs abgespielt und die Teilnehmer versuchen, möglichst schnell etwa das Veröffentlichungsjahr oder den Interpreten eines Songs zu erraten. Für richtige Antworten gibt es Punkte, zudem werden Serien und Ranglisten geführt. Neben einem klassischen Punktesystem bietet Beatify auch erweiterte Spielmechaniken und eine abschließende Auswertung mit Statistiken und einer virtuellen Siegerehrung.
Beatify greift dabei auf vorhandene Musikbibliotheken und Streamingdienste zurück. Unterstützt werden unter anderem Spotify, Apple Music, YouTube Music, Tidal und Deezer. Dabei stehen vorbereitete Songpakete zu unterschiedlichen Zeit- und Themenbereichen bereit, die zusammen rund 2.500 Songs umfassen. Eigene Playlisten lassen sich ebenfalls verwenden, wenn die Anwendung wie hier beschrieben mit entsprechenden JSON-Dateien versorgt wird.
Schnell erlernbar und lokaler Betrieb
Das Spiel erfordert seinen Machern zufolge keine große Einarbeitungszeit und lässt sich innerhalb von 20 Sekunden erlernen. Die Software arbeitet vollständig lokal im eigenen Netzwerk. Laut den Entwicklern werden keine Daten in die Cloud übertragen. Ebenso fallen keine laufenden Kosten oder Abonnements an.
Beatify wird aktiv gepflegt und regelmäßig aktualisiert. Eben erst ist die Anwendung mit diversen Funktionserweiterungen und Verbesserungen in Version 3.3.4 erschienen. Eine Übersicht der letzten Updates findet ihr hier. Der Entwickler liest bei uns mit, dementsprechend könnt ihr Fragen und Vorschläge zum Spiel in unsere Kommentare packen.
Und wie wird das installiert? Wie kommt das aufs iPhone?
QR-Code scannen…
Steht alles in der Anleitung auf GitHub.
GitHub ist zu kompliziert für Otto Normal und das meine ich nicht ironisch.
Eigentlich nicht…
Man muss in diesem Fall nur zwei Buttons auf der GitHub Seite klicken. Der Autor hat alles so einfach wie möglich gemacht. Wenn man HA einrichten kann dann schafft man dass auch. Ich verstehe nicht was an GitHub kompliziert sein soll. Das ist komplett abhängig vom jeweilen Projekt. Diese Projekt scheint komplett mit AI erstellt worden sein. Wenn man sich die commits ansieht.
Super Idee. Werde ich ausprobieren. Vermutlich so ähnlich wie das Partyspiel Hitster das mit Spotify gespielt wird.
Ich bin mal gespannt wie lange das am Markt ist, so als direkte Kopie von Hitster.
Ah Cool, direkt mal installiert, danke
sehr cool, auch grade installiert. Deezer geht nur mit Music Assistant, war aber bereits installiert :-) Leider sieht man über den Admin Account schon ein paar Daten, so ist es relativ leicht, zumindest für den Admin ;-) Werde das aber definitiv mal testen bei der nächsten Party! Echt gute Idee und auch gute Umsetzung