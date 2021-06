AVM bringt FRITZ!Box 6850 als 5G-Version

AVM bietet die FRITZ!Box 6850 jetzt auch als 5G-Variante an. Der WLAN-Router ist speziell für den Einsatz an Standorten ohne klassischen Internetanschluss konzipiert und stellt eine Online-Verbindung über das Mobilfunknetz her. Bislang war die FRITZ!Box 6850 lediglich mit LTE-Unterstützung erhältlich.

Die FRITZ!Box 6850 5G soll für hohe Bandbreiten mit Gigabittempo und geringe Latenzen sorgen und ist dem Anbieter zufolge damit für Echtzeitanwendungen wie Virtual Reality und Gaming gleichermaßen geeignet wir für Anwender, die beispielsweise im Homeoffice auf eine zuverlässige Internetverbindung angewiesen sind.

Neben ihrer Funktion als Mesh-WLAN-Router verfügt die FRITZ!Box 6850 5G auch über eine integrierte Telefonanlage. Zusätzlich stehen vier Gigabit-LAN-Anschlüsse sowie ein USB-Port für den Anschluss von Netzwerkgeräten, Festplatten oder Druckern zur Verfügung.

AVM startet bereits in ausgewählten europäischen Ländern mit dem Verkauf der FRITZ!Box 6850 5G. In Deutschland soll der neue. Router im Laufe des Sommers in den Handel kommen. Der Verkaufspreis soll dann noch kommuniziert werden.

Technische Daten FRITZ!Box 6850 5G: