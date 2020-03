Aus „Osram Smart+“ wird „Ledvance Smart+“

Über die Ankündigung, dass die ehemals Osram gehörende Lightify-Plattform im kommenden Jahr vom Netz geht, haben wir bereits berichtet. Hintergrund ist wohl die Tatsache, dass der Markeninhaber LEDVANCE alte Zöpfe abschneiden will. Das Unternehmen hat den Produktbereich schon vor längerer Zeit von Osram übernommen und vorübergehend auch die Marke „Osram“ weitergeführt. Damit ist nun allerdings Schluss. Die Smarthome-Sparte des Unternehmens tritt fortan nur noch unter der Bezeichnung „LEDVANCE Smart+“ auf.

Wie der Hersteller mitteilt, wurde die Marke Osram bei den Smart+-Produkten bislang nur wegen ihres Wiedererkennungswerts auf den Verpackungen verwendet. Derzeit werden jedoch nur noch Restbestände unter dieser Marke verkauft. Die Smart+-Produkte sollen abgesehen von der Namensänderung aber weiterhin in unveränderter Form angeboten werden.

LEDVANCE weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass die Smart+-Produkte in der Standardversion auf den ZigBee-Standard setzen und daher mit einer Reihe von Plattformen und Gateways anderer Anbieter kompatibel sind. Dazu zählen die Systeme Amazon Echo Plus, Amazon Echo Show (2. Gen.), Amazon Echo Studio, Philips Hue Bridge, Deutsche Telekom Qivicon, Smart Hub, Schwaiger Gateway, Samsung SmartThings, SMART HOME by Hornbach, homee, Cozify und Rexel Energy Easy.

Smart+ HomeKit: Günstig aber nur mit Bluetooth

Neben den reinen ZigBee-Produkten hat LEDVANCE auch mit HomeKit kompatible Produkte im Angebot. Diese wiederum verbinden sich allerdings über Bluetooth und kommen daher mit den für diesen Standard bekannten Einschränkungen: geringe Reichweite und teils langsame Schaltzeiten. Dafür werden die HomeKit-Leuchtmittel aus der Smart+-Reihe teilweise jedoch vergleichsweise günstig angeboten, dies mag natürlich mit auch am aktuellen Markenwechsel liegen. Den Smart+ Lightstrip gibt es gerade ab 17,99 Euro und eine E27-Farbbirne kann man bereits für 18,12 Euro bekommen.

