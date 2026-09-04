Aqara bringt neue Leuchten für den Innen- und Außenbereich

Aqara erweitert sein Smarthome-Sortiment um eine neue Beleuchtungsreihe für den Innen- und Außenbereich. Der Hersteller hat neben einer Stehlampe, einer Deckenleuchte und einem LED-Streifen für den Innenbereich auch eine Lichterkette und fest installierbare LEDs für draußen angekündigt.

Alle Neuvorstellungen unterstützen Thread und Zigbee. Über Matter over Thread lassen sich die Leuchten in kompatible Smarthome-Plattformen wie Apple Home, Amazon Alexa, Home Assistant und Homey einbinden. Alternativ lassen sich die Leuchten über Zigbee direkt in das Aqara-System integrieren. In Verbindung mit einem Aqara-Hub und der Aqara-Home-App sind dabei teilweise zusätzliche Funktionen verfügbar.

Stehlampe mit 18 Lichtzonen

Die 1,42 Meter hohe Aqara-Stehlampe T1 ist für die indirekte Beleuchtung von Wänden vorgesehen. Das Licht wird nach hinten abgestrahlt. 18 Bereiche der Lampe lassen sich unabhängig voneinander ansteuern und ermöglichen mehrfarbige Verläufe und Lichteffekte.

Für weißes Licht lässt sich die Farbtemperatur zwischen 2.000 und 9.000 Kelvin einstellen. Die maximale Helligkeit gibt Aqara mit 1.000 Lumen an.

Deckenleuchte und LED-Streifen

Mit der Einbau-Deckenleuchte T2 richtet sich Aqara vor allem an Nutzer, die eine möglichst flache Beleuchtungslösung suchen. Aqara will die Leuchte in zwei Varianten anbieten. Eine RGB-CCT-Ausführung erzeugt farbiges Licht und bietet eine einstellbare Farbtemperatur von 2.000 bis 9.000 Kelvin, während eine CCT-Variante ausschließlich weißes Licht erzeugt.

Der drei Meter lange LED-Streifen T2 lässt sich kürzen und ist laut Aqara flexibel genug, um beispielsweise entlang von Regalen oder um enge Ecken herum verlegt zu werden. Pro Meter sind 36 LEDs verbaut, die sich auf sechs separat steuerbare Abschnitte verteilen. Neben Farbverläufen werden auch musikabhängige Lichteffekte und dynamische Lichtszenen unterstützt.

Zwei Lösungen für den Außenbereich

Für den flexiblen Einsatz im Freien ist die Lichterkette H1 vorgesehen, die in Varianten mit 15 und 30 „Glühbirnen“ erhältlich sein wird. Auch hier lassen sich einzelne Bereiche getrennt ansteuern und Farbtemperaturen zwischen 2.000 und 9.000 Kelvin auswählen.

Die fest installierbaren Außenleuchten H1 sind dagegen für eine dauerhafte Montage gedacht, etwa entlang von Dachkanten. Die wetterfest ausgeführte LED-Beleuchtung lässt sich kürzen oder erweitern und kann dadurch an unterschiedliche Gebäudeformen angepasst werden. Einzelne LEDs lassen sich getrennt steuern, sodass die dauerhaft montierte Beleuchtung je nach Anlass unterschiedlich konfiguriert werden kann. Aqara will die Außenleuchten in Längen von 15, 30 und 45 Metern mit jeweils zwei LED-Modulen pro Meter anbieten.

Angaben zu Preisen und zur Verfügbarkeit der neuen Beleuchtungsprodukte hat Aqara bislang nicht genannt.