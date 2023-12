Apples Weihnachts-Countdown 2023 startet mit Rabatt auf „The Flash“

Bei Apple ist der diesjährige Weihnachts-Countdown angelaufen. Wie im vergangenen Jahr dürft ihr ihr hier nicht, wie bei den Apple-Adventskalendern in früheren Zeiten, kostenlose Downloads erwarten. Stattdessen werden Filme und vermutlich zum Teil auch Bücher oder Hörbücher jeweils einen Tag lang zu Sonderpreisen erhältlich sein.

Den Beginn bei Apples „Countdown 2023“ macht The Flash. Der erst im Sommer in den Kinos gestartete Action-Film wird heute zum Kaufpreis von 4,99 Euro angeboten.

„The Flash“ ist im Rahmen der Filmreihe DC Extended Universe erschienen und knüpft an den Film „Justice League“ an. In beiden Produktionen wird die Hauptfigur Flash von Ezra Miller dargestellt, allerdings handelt es sich hier um den ersten eigenständigen Spielfilm um den auch als Barry Allen bekannten Flash. Darüber hinaus sind in der Verfilmung unter anderem Michael Keaton, Ron Livingston und die deutsche Schauspielerin Antje Traue vertreten.

Apples erster Tag beim Weihnachts-Countdown 2023 versteckt sich auf dem Mac, iPhone, iPad und Apple TV in der TV-App des Herstellers und dort im Bereich „Store“. Der reguläre Preis für die Download-Version des Films liegt bei 14,99 Euro.

Amazon mit 4,98 Euro einen Tick günstiger

Wie es scheint, will Amazon hier allerdings sein Stück vom Kuchen abhaben und bietet den Film sogar minimal günstiger an, als Apple im Rahmen der Countdown-Aktion. „The Flash“ bei Amazon kostet heute nur 4,98 Euro und lässt sich mit 2 Stunden und 24 Minuten Länge in UHD-Qualität wiedergeben.

Wer die Amazon-Fassung mit einem geeigneten Abspielgerät anschaut, kann zudem auf die X-Ray-Funktion des Anbieters zugreifen und beispielsweise während der Wiedergabe Infos zu den aktuell im Szenenbild aktiven Schauspielern oder der gespielten Musik abrufen. X-Ray steht neben den Fire-TV-Geräten vom Amazon auch bei der Wiedergabe über den Webbrowser sowie in den iOS-Apps von Amazon zur Verfügung.