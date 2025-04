Apples neue Werbevideos für das MacBook Pro M4

"Mac does that" ist der Name der neuesten Werbekampagne von Apple für den Mac. Mit zwei neuen Videoclips macht der Hersteller unter diesem Slogan Werbung für die aktuellen Modelle des MacBook Pro.

Up to 24 hours – Mac does that

Der erste der beiden stellt die Akkulaufzeit der neuen Notebooks von Apple ins Rampenlicht. Mit dem aktuellen, mit einem M4-Prozessor ausgestatteten MacBook Pro kann man Apple zufolge bis zu 24 Stunden lang Videos streamen. Alternativ dazu sorgt die in dem Gerät verbaute Lithium-Ionen-Batterie dafür, dass man bis zu 16 Stunden lang im Internet surfen kann.

Das neue Werbevideo von Apple geht humorvoll mit diesen Rekordwerten um und lässt einen MacBook-Besitzer schlichtweg vergessen, dass er überhaupt ein Netzteil benötigen könnte.

Low Glare – Mac does that

Das zweite neu von Apple veröffentlichte Werbevideo für den Mac geht auf das beim MacBook Pro optional erhältliche Display mit Nanotextur ein.

Das neue MacBook Pro ist in zwei verschiedenen Bildschirmvarianten erhältlich. Alternativ zum glänzenden Standard-Display kann man das Gerät gegen 190 Euro Aufpreis auch mit einem Bildschirm mit Nanotextur-Beschichtung bekommen. Diese Variante soll Blendeffekte bestmöglich reduzieren, sodass selbst bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen nur mit einer extrem geringen Spiegelung zu rechnen ist.

Apple wirbt in seinem „Low Glare“-Video mit einem Augenzwinkern für diese Premiumvariante des in seinem leistungsstärksten Notebook verbauten Bildschirms.

Die Tatsache, dass Apple die beiden neuen Videos mit dem Label „Mac does that“ versehen hat, legt nahe, dass in Zukunft ähnlich wie bei der „Hinter dem Mac“-Kampagne noch weitere Videos in dieser Reihe erscheinen. Mac-Werbung zum Schmunzeln gab es zuletzt im vergangenen Jahr, als Apple mit „Aufgeladen”, „Power“ und „Gefunden“ gleich drei Werbevideos für den Mac auf einmal veröffentlicht hat.