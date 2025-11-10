Apples ehemaliger Werbechef kritisiert neue Reklamepläne

Ken Segall, der über 12 Jahre als enger Vertrauter und Kreativdirektor an der Seite von Steve Jobs arbeitete, hat in einem aktuellen Blogbeitrag Kritik an der strategischen Ausrichtung Apples geäußert. Auslöser ist die Ankündigung, künftig Werbung in Apple Maps zu integrieren.

Der App Store zeigt schon länger Reklame an

Zwischen Erlebnis und Erlös

Für Segall steht dieser Schritt im Widerspruch zu einem Grundprinzip, das Jobs einst zur zentralen Leitlinie des Unternehmens machte: dem kompromisslosen Fokus auf die Nutzererfahrung.

Jobs habe, so Segall, den Erfolg von Apple nicht nur in technischer Innovation gesehen, sondern in der Fähigkeit, Produkte zu schaffen, die Menschen intuitiv und ohne Ablenkung nutzen können. Werbung in Betriebssystemen oder Apps galt für ihn als klare Grenze. Schon Ende der 1990er Jahre habe Jobs eine ähnliche Idee verworfen, als vorgeschlagen wurde, Werbeanzeigen direkt in das Mac-Betriebssystem einzubinden. Jobs lehnte diesen Vorschlag ab, weil er die „reine und elegante“ Oberfläche negativ beeinflussen würde.

Wandel in der Firmenphilosophie

Mit Tim Cook an der Spitze des Konzerns habe sich das Verständnis dieser Werte verändert. Werbung in der App-Store-Suche wurde bereits vor Jahren eingeführt, und nun könnten Anzeigen auch in weiteren Diensten sichtbar werden. Segall sieht darin ein Zeichen dafür, dass die einstige rote Linie zunehmend verschwimmt. Statt allein auf Produktqualität und Kundenerlebnis zu setzen, werde heute stärker auf zusätzliche Einnahmequellen geachtet.

Bald auch in den Apple Karten? Die echten Suchtreffer erst an zweiter Position.

Segall betont, dass diese Entwicklung nicht zwingend ein technisches Problem sei, sondern ein kulturelles. Die einstige Haltung, dass kein Produktdetail die Nutzererfahrung stören dürfe, sei bei Apple nicht mehr so präsent wie zu Zeiten von Steve Jobs.

Die Einführung von Werbung in zentralen Diensten sei daher weniger eine Frage des Designs als des Selbstverständnisses. Für Segall steht fest: Die Entscheidung, was Apple künftig ausmacht, liegt nicht mehr in einer unverrückbaren Philosophie, sondern in der jeweiligen Interpretation der aktuellen Unternehmensführung.