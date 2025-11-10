Wenn Nutzererlebnis zur Nebensache wird
Apples ehemaliger Werbechef kritisiert neue Reklamepläne
Ken Segall, der über 12 Jahre als enger Vertrauter und Kreativdirektor an der Seite von Steve Jobs arbeitete, hat in einem aktuellen Blogbeitrag Kritik an der strategischen Ausrichtung Apples geäußert. Auslöser ist die Ankündigung, künftig Werbung in Apple Maps zu integrieren.
Der App Store zeigt schon länger Reklame an
Zwischen Erlebnis und Erlös
Für Segall steht dieser Schritt im Widerspruch zu einem Grundprinzip, das Jobs einst zur zentralen Leitlinie des Unternehmens machte: dem kompromisslosen Fokus auf die Nutzererfahrung.
Jobs habe, so Segall, den Erfolg von Apple nicht nur in technischer Innovation gesehen, sondern in der Fähigkeit, Produkte zu schaffen, die Menschen intuitiv und ohne Ablenkung nutzen können. Werbung in Betriebssystemen oder Apps galt für ihn als klare Grenze. Schon Ende der 1990er Jahre habe Jobs eine ähnliche Idee verworfen, als vorgeschlagen wurde, Werbeanzeigen direkt in das Mac-Betriebssystem einzubinden. Jobs lehnte diesen Vorschlag ab, weil er die „reine und elegante“ Oberfläche negativ beeinflussen würde.
Wandel in der Firmenphilosophie
Mit Tim Cook an der Spitze des Konzerns habe sich das Verständnis dieser Werte verändert. Werbung in der App-Store-Suche wurde bereits vor Jahren eingeführt, und nun könnten Anzeigen auch in weiteren Diensten sichtbar werden. Segall sieht darin ein Zeichen dafür, dass die einstige rote Linie zunehmend verschwimmt. Statt allein auf Produktqualität und Kundenerlebnis zu setzen, werde heute stärker auf zusätzliche Einnahmequellen geachtet.
Bald auch in den Apple Karten? Die echten Suchtreffer erst an zweiter Position.
Segall betont, dass diese Entwicklung nicht zwingend ein technisches Problem sei, sondern ein kulturelles. Die einstige Haltung, dass kein Produktdetail die Nutzererfahrung stören dürfe, sei bei Apple nicht mehr so präsent wie zu Zeiten von Steve Jobs.
Die Einführung von Werbung in zentralen Diensten sei daher weniger eine Frage des Designs als des Selbstverständnisses. Für Segall steht fest: Die Entscheidung, was Apple künftig ausmacht, liegt nicht mehr in einer unverrückbaren Philosophie, sondern in der jeweiligen Interpretation der aktuellen Unternehmensführung.
Wenn es dann mal kommt mit Werbung, dann wechselt man halt zu einer anderen Karten-App ohne Werbung.
Zum Beispiel?
Interessant wie (absolut korrekt) Jobs das wahrgenommen hat. Tatsächlich nutze ich den App Store nicht mehr zum stöbern, sondern informiere mich anderswo über verfügbare Apps, seit dort Werbung angezeigt wird.
Find die Idee mit der Werbung auch blöd, aber wie lange werden wir noch diese wirklich sinnfreien Aussagen a la „Steve Jobs hätte das nicht gemacht“ noch lesen? Apple muss sich weiterentwickeln, und nicht alles wird uns gefallen oder richtig sein. Aber sich nur an Steve zu orientieren ist einfach langweilig.
Ich kann mich noch an iAd erinnern, welche Steve Jobs eingeführt hat. Steht das im Gegensatz zu diesem Artikel, welcher behauptet, Jobs war gegen Werbung?
Guter Punkt und gerade deshalb ein schönes Beispiel. Der Verweis auf iAd unterstreicht den Kern der Aussage eigentlich perfekt. Steve Jobs wollte mit iAd ja keine Werbung im klassischen Sinn, sondern ein Format, das den gleichen Anspruch an Gestaltung und Nutzererlebnis hatte wie die eigentlichen Apps. Jede Anzeige sollte wie eine kleine, interaktive Mini-App wirken, hochwertig, bewusst aufgerufen und mit echtem Mehrwert. Es ging nicht darum, Nutzern ungefragt etwas zwischen Karte und Kalender zu schieben, sondern darum, dass Werbung nur dann stattfinden sollte, wenn sie gewünscht und stimmig ins Erlebnis passte. Genau dieser Unterschied zeigt, wie klar Jobs’ Anspruch formuliert war und wie weit Apples aktuelle Ansätze davon entfernt sind. Hier zur Erinnerung die iAd-Präsentation mit der E-Auto-App: https://www.youtube.com/watch?v=nF966Uij-UA
Ich zahle gerne, sowohl für Hard- als auch Software ein bisschen (mehr) Geld um dafür keine Werbung zu bekommen. Wenn ich ein iPhone kaufe, wo vergleichbare Smartphones ein paar hundert Euro günstiger sind, ist das für mich in Ordnung solange ich keine Werbung sehe.
Sollte Werbung noch weiter integriert werden, so kann ich auch zur Konkurrenz wechseln.
Die inzwischen genauso viel kostet und du tatsächlich mit Werbung vollgemüllt wirst?
„Segall sieht darin ein Zeichen dafür, dass die einstige rote Linie zunehmend verschwimmt. Statt allein auf Produktqualität und Kundenerlebnis zu setzen, werde heute stärker auf zusätzliche Einnahmequellen geachtet.“ Ein kluger Mann, der Hr. Segall.
Daraus folgt: Wenn die Produktqualität sinkt, bedarf es anderer Einnahmequellen.
Ich sehe persönlich kein Produkt, wo die Qualität nachgelassen hat.
Auch ein Unternehmen wie es Apple ist, muss mit der Zeit gehen. Es muss sich anpassen, neue Möglichkeiten austesten und Entscheidungen treffen, die nicht jedem gefallen werden. Herr S. arbeitet nicht mehr bei dem Unternehmen (aus Gründen) – andere würden ihm widersprechen und die Idee für gut befunden. Wem möchte man nun Glauben schenken?
Eben. Das hat seine Gründe warum er dort nicht mehr arbeitet.
Damit verschwimmt meine rote Linie zur Android Konkurrenz leider auch.
Was nun nicht heißt, dass im Playstore auf Geräten mit Android keine Werbung präsentiert werden würde.
Ich verstehe noch nicht, wieso immer alle Werbung = schlecht setzten.
Mir ist es oft selbst widerfahren, dass ich eine App in der Werbung gesehen habe (zB. im AppStore), auf die ich nie gestoßen wäre, sie heute aber regelmäßig nutze.
Nicht jede Werbung ist wie „Wir kaufen dein Auto“ – Werbung kann auch sinnvoll angepasst sein – auf Bedürfnisse, Interessen, aktuelle Themen.