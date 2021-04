AppleCare+: Änderungen im Kleingedruckten der Zusatzversicherung

Apple hat Änderungen bei den Bedingungen der Zusatzversicherung AppleCare+ vorgenommen, die zwar in einem Support-Dokument notiert wurden, das sich an Kunden in Deutschland, Australien, Kanada, Japan, Großbritannien und den Vereinigten Staaten richtet, die wichtigste Neuerungen vorerst aber ausschließlich in den USA einführt.

Mac-Versicherung erstmals länger als 36 Monate

Hier wird Apple erstmals die weitere Versicherung von Macs nach Ablauf der bislang maximalen Versicherungszeit von 36 Monaten zulassen. Amerikanische Kunden des Unternehmens können ihre Macs nach Ablauf des vorausbezahlten AppleCare+-Tarifes mit einer weitere Jahresabdeckung versichern. Voraussetzung ist, dass noch keine 30 Tage seit dem Ablauf der zuvor genutzten Versicherungspolice verstrichen sind.

Anwender, die ihre Macs über eine der Monatspolicen von AppleCare+ versichert haben, können diese nun ebenfalls über den Zeitraum von 36 Monaten hinaus weiter laufen lassen.

Die Monatspolicen lassen sich seit Herbst 2020 für viele Apple-Produkte auch in Deutschland erwerben und laufen als flexibles Versicherungs-Abo so lange Anwender dies wünschen.

Zur Erinnerung: Die Zusatzversicherung AppleCare+ ist dafür da Schäden und Defekte an euren Produkten abzudecken, die nicht unter Apples Standard-Garantie fallen. Die Versicherung soll also vor allem die finanziellen Belastungen abfedern, der zum Berichtigen von Alterserscheinungen und selbst verursachte Problemen an Apples Produkten fällig werden.

Auch Apple TV darf versichert werden

Seit Vorstellung des Apple TV 4K erlaubt Apple neuerdings auch die Versicherung der Set-Top-Box zum Pauschalpreis von 29 Euro für einen Zeitraum von bis zu 3 Jahre. Im Preis sind bis zu zwei Reparaturen binnen 12 Monaten inklusive, für die allerdings eine Zusatzgebühr von jeweils 15 Euro zu entrichten ist.

Alles Vertragsunterlagen lassen sich mit Stand 20. April 2021 hier einsehen: