Apple zu fehlenden Optionen: iOS gibt die Spielregeln für macOS vor

Apple hat die Entwickler von Mac-Anwendungen bereits darauf hingewiesen, dass beim Zugriff auf Inhalte der Zwischenablage künftig zusätzliche Sicherheitsmechanismen greifen. Während Mac-Anwendungen bislang auf die Inhalte der Zwischenablage zugreifen konnten, ohne den Benutzer darüber zu informieren, soll hier künftig bei jedem Zugriff eine Genehmigung des Nutzers eingeholt werden.

Apple begründet die Beschränkungen und Sicherheitsabfragen mit dem Schutz der persönlichen Daten und führt zudem eine Begründung ins Feld, die Mac-Entwickler und Nutzer gleichermaßen aufhorchen lässt. Beim Design der Benutzerschnittstelle steht nicht mehr der direkte Bezug zum Mac im Vordergrund, stattdessen folge man hier den Richtlinien von iOS.

The HI design for iOS (which we are following on macOS) states clearly that the dialog itself should NOT include a direct link to the System Settings pane where the "always allow" option exists.