Apple Vision Pro: Sollen zusätzliche Verkaufsstellen den Absatz ankurbeln?

Am Freitag soll es eine Apple-Ankündigung im Zusammenhang mit der Datenbrille Vision Pro geben. Jetzt gibt es eine schlüssige Spekulation darüber, was uns im Zusammenhang mit der Datenbrille erwartet. Eine neue App deutet darauf hin, dass man die Apple Vision Pro möglicherweise bald auch schon bei Apples offiziellen Vertriebspartnern kaufen kann.

Apple has silently released a new app called "Apple Vision Pro Demo Fit"

Could Apple be gearing up to allow 3rd parties to start selling Apple Vision Pro? pic.twitter.com/mXcaVCTrhF

— Aaron (@aaronp613) February 12, 2025