Apple Vision Pro: Alle Datenschutzaspekte auf zehn Seiten

Der aufgezwungenen Wartezeit, mit der deutsche Nutzer beim Ausharren auf die hiesige Markteinführung der Apple Vision Pro zu kämpfen haben, kann man durchaus auch Positives abgewinnen.

Zu einem spontanen Kauf, der mindestens 3.499 US-Dollar teuren Datenbrille kann es hierzulande erst gar nicht kommen. Sobald die Apple Vision Pro auch in Deutschland verfügbar ist, dürfte das Gros der Anwender gut informiert und mehr oder weniger im Bilde über die Vorteile und Unzulänglichkeiten der neuen Gerätekategorie sein.

Zu diesen gehören auch die Datenschutzaspekte, die Apple jetzt in einer gesonderten Dokumentenveröffentlichung zusammengefasst hat und in dem neu verfügbaren PDF „Apple Vision Pro – Privacy Overview“ nun detailliert auf alle Aspekte eingeht, die visionOS in den Bereichen Datenschutz und Privatsphäre zu bieten hat.

US-Anwender, die mit Aspekten des Datenschutzes nicht zufrieden sein sollten, haben ihre Brille im Zweifelsfall schon in der vergangenen Woche gekauft. Hierzulande haben wir noch ausreichend Zeit, das neue Privacy-Dokument zu studieren, bevor die eigene Kreditkarte überhaupt auf den Tisch gelegt werden kann.

Das Dokument geht unter anderem auf den Zugangsschutz Optic ID ein, der in einer Secure Enclave direkt auf der Apple Vision Pro gesichert wird, erklärt, wie mit den von der Datenbrille erfassten Handbewegungen umgegangen wird und weist darauf hin, dass Gastnutzer wahlweise Zugriff zum kompletten Gerät haben oder nur auf Anwendungen zugreifen können, die gerade offen sind und ausgeführt werden.

Ebenfalls interessant: die sogenannten Personas, also die 3D-Abbilder der Vision-Pro-Nutzer, lassen sich ausschließlich von den Anwendern nutzen, für die sie erstellt wurden. Gast-Benutzer können beispielsweise nicht auf die Persona des eigentlichen Apple Vision Pro-Eigentümers zugreifen.