Apple verliert erneut leitenden „Car-Team“-Mitarbeiter

Der Mitarbeiterschwund bei Apples Car-Team beschränkt sich dabei keinesfalls auf das Führungsteam. Medienberichten zufolge hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten vermehrt wichtige Mitarbeiter des Projekts verloren. Es würde nicht wundern, wenn hier auch zu hohe Erwartungen eine Rolle spielen. Immer wieder ist das Wunschdenken zu hören, Apple werde mit einem eigenen Fahrzeug den Automobilmarkt revolutionieren. Viel wahrscheinlicher scheint allerdings, dass Apple seinen Fußabdruck in diesem Wirtschaftszweig durch Kooperationen mit wichtigen Herstellern vergrößern und dabei insbesondere die mit CarPlay begonnene Integration seiner Technologien in Fahrzeuge vorantreiben will.

Wenn man nach Belegen dafür sucht, dass selbst ranghohe Apple-Mitarbeiter nicht daran glauben, dass sich Apple in absehbarer Zeit nennenswert im Automobilbereich platzieren kann, muss man einen Blick auf die Mitarbeiterfluktuation in diesem Segment werfen. Mit Doug Field hat erneut ein führender Mitarbeiter von Apples „Autoprojekt“ dem Unternehmen den Rücken gekehrt.

