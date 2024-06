Apple TV+: Wer schaut noch für 6,99 Euro im Monat?

Eigentlich dachten wir ja, die letzte Preiserhöhung bei Apple TV+ sei längst durch. Apple hat den Monatspreis für das Abonnement von seinem Videodienst für Neukunden bereits vor einem halben Jahr um gut 40 Prozent von 6,99 Euro auf 9,99 Euro erhöht.

Für sämtliche Bestandskunden sollte die neue Preisstruktur dann vom vergangenen Oktober ausgehend mit der nächsten Abrechnung in Kraft treten, daher irritiert uns eine aktuelle Leserzuschrift etwas. Hier wurde nämlich der alte Preis von Apples Videodienst bis in den aktuellen Monat hinein beibehalten und erst von Juli an sollen dann die 9,99 Euro anstelle der bisherigen 6,99 Euro fällig werden.

Daher an dieser Stelle mal die Frage in die Runde, ob es noch mehr Abonnenten von Apple TV+ gibt, die den Videodienst noch zum alten Tarif verwenden.

Aktuelle Gratisaktion läuft noch bis Oktober

Unabhängig davon kann man sich bei Apple TV+ natürlich auch weiterhin ganz gut mithilfe von Gratisaktionen „durchmogeln“. Wenn noch nicht von euch getestet, könnt ihr aktuell weiterhin über diesen Link versuchen, bis zu drei kostenlose Monate für Apples Videodienst zu erhalten.

Die Aktion scheint unabhängig davon, ob ihr bereits zuvor von entsprechenden kostenlosen Probeangeboten Gebrauch gemacht habt, nutzbar zu sein. In den meisten Fällen ist hier dann jedoch nur ein Monat anstatt der maximal möglichen drei Monate rausgesprungen. Als Enddatum für das Angebot nennt Apple den 4. Oktober 2024.

Animationsserie „WondLa“ startet am 28. Juni

Ganz neu wurde für Apple TV+ die Animationsserie WondLa angekündigt. Von den Skydance-Studios und John Lasseter produziert erzählt der Dreiteiler die Geschichte der in einem Bunker geborenen und aufgewachsenen Eva, die plötzlich die Außenwelt und deren Wesen kennenlernt und sich zugleich fragen muss, ob sie der letzte auf dem Planet verbliebene Mensch ist.

In der amerikanischen Originalfassung verleihen Jeanine Mason der Hauptfigur Eva und Teri Hatcher dem Roboter Muthr ihre Stimmen. Die Premiere auf Apple TV+ ist für den 28. Juni angesetzt.