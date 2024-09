Apple TV+: Vergünstigter Zugang für Magenta-Kunden

Die Deutsche Telekom erweitert ihr Angebot für Magenta-Kunden und bietet ab sofort die Möglichkeit, Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+ zu einem reduzierten Preis von 6 Euro monatlich statt der regulären 9,99 Euro zu nutzen. Das neue Angebot ist exklusiv für Magenta-Kunden verfügbar und kommt mit einem kleinen Haken: Den Sonderpreis zahlt nur, wer sich für eine zwölfmonatige Laufzeit des Streaming-Dienstes entscheidet. Für ein Jahr Apple TV+ werden so 72 Euro fällig.

Mit diesem Schritt will die Telekom laut Wolfgang Metze, beim Bonner Netzbetreiber als Geschäftsführer des Privatkundenbereiches aktiv, ihre Position als führender Anbieter von Medieninhalten weiter stärken. Die Strategie des Unternehmens sei es, den Kunden Zugang zu einer breiten Auswahl an Content aus verschiedenen Quellen zu ermöglichen, um den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Integration von Apple TV+ in das bestehende Angebot sowie die Preisreduktion könnten demnach als wichtiger Schritt betrachtet werden, um diese Zielsetzung zu erreichen.

Apple TV+ bietet seinen Nutzern inzwischen eine ganz stattliche Anzahl an Serien und Filmen. Zu den verfügbaren Inhalten gehören sowohl Dramen und Komödien als auch Dokumentationen sowie Programme für Kinder und Familien. Besonders hervorgehoben werden aktuelle Serien wie „Ted Lasso“, „The Morning Show“ und „Slow Horses“. Zusätzlich erinnert die Telekom an die bevorstehende Veröffentlichung der ersten deutschsprachigen Apple TV+ Serie „Where’s Wanda?“, die am 2. Oktober an den Start gehen wird. „Where’s Wanda?“ ist eine düstere Komödie, die Geschichte einer Familie, die nach ihrer verschwundenen Tochter sucht.

Zum Kleingedruckten

Die Option „Apple TV+ by Telekom 12M“ bietet MagentaZuhause-Kunden die Möglichkeit, Apple TV+ für 6,00 Euro monatlich zu nutzen. Ab dem 13. Monat wird der reguläre Preis von 9,99 Euro pro Monat berechnet. Dieses Angebot ist ausschließlich in Verbindung mit MagentaZuhause-Tarifen verfügbar und kann nicht zu den Varianten MagentaZuhause via Funk oder MagentaZuhause Surf hinzugebucht werden.

Die Mindestvertragslaufzeit der Option beträgt 12 Monate und setzt voraus, dass der zugrunde liegende MagentaZuhause-Tarif ebenfalls eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten hat. Die Laufzeit der Apple TV+ Option beginnt mit dem Erhalt der E-Mail oder SMS zur Registrierung bei Apple TV+. Die Kündigung der Option „Apple TV+ by Telekom 12M“ muss direkt gegenüber der Telekom erfolgen. Wird der zugrunde liegende MagentaZuhause-Vertrag gekündigt, entfällt auch automatisch die Option Apple TV+.