Apple TV+: Major League Soccer startet am Wochenende

Apple startet an diesem Wochenende mit der Übertragung der Spiele der amerikanischen Fußball-Profiliga Major League Soccer (MLS). Zum Auftakt sind die für dieses Wochenende angesetzten Spiele kostenlos über Apples TV-App verfügbar.

Um die restlichen Spiele der morgen beginnenden Saison zu sehen, wird dann allerdings der kostenpflichtige MLS Season Pass vorausgesetzt. Über die TV-App stehen hier wahlweise ein Monatsabo zum Preis von 14,99 Euro oder ein Saisonpass für 99 Euro zur Verfügung. Abonnenten von Apple TV+ erhalten dabei mit 12,99 Euro beziehungsweise 79 Euro vergünstigte Konditionen.

Während die kostenlosen Spiele an diesem Wochenende zum Reinschnuppern einladen, dürfte das Angebot für deutsche Nutzer zumindest für Live-Übertragungen eher wenig ansprechend sein. Die Anstoßzeiten liegen in der Regel spät am Samstagabend beziehungsweise früh am Morgen, so beginnt die Übertragung der ersten Begegnung in dieser Saison zwischen Nashville und New York am Samstag um 22:25 Uhr. Weitere Spiele beginnen dann erst nach Mitternacht und auch unter der Woche sind die Anstoßzeiten zwischen 01 und 05 Uhr früh im besten Fall für Schichtarbeiter interessant

6 Streams pro Apple-ID

Wer sich dennoch für Apples MLS Season Pass entscheidet, darf sich darüber freuen, dass es sich hier quasi um ein „Familienabo“ handelt. Einmal bezahlt, lassen sich bis zu sechs Fußball-Streams pro Apple-ID gleichzeitig nutzen. Das sind doppelt so viele Streams, wie sonst bei über Apple TV+ gebuchten Kanälen üblich.

Die im Rahmen des Apple-Abos übertragenen Spiele werden alle auf Englisch und Spanisch kommentiert, bei Beteiligung kanadischer Mannschaften ist zusätzlich ein Kommentar auf Französisch verfügbar.

Für weiterführende Infos hier auch noch der Link zur offiziellen Webseite der Major Soccer League. Für einen ersten Vorgeschmack steht auch ein kurzes Vorschauvideo auf Apple TV+ bereit.