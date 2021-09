Apple TV+ im Herbst mit Fokus auf Kinder und Familien

Apple TV+ setzt im Herbst verstärkt auf Kinder und Familien. Apple hat das erscheinen von drei neuen, speziell auf diese Zielgruppen abgestimmten Produktionen angekündigt.

Mit „Wolfboy and the Everything Factory“ starten am 24. September alle zehn Episoden einer neuen Serie, in der die Hauptfigur Wolfboy fantastische Welten erkundet. Wolfboy tritt dabei gemeinsam mit seinen „Sprytes“ genannten neuen Freunden den Beweis dafür an, dass es letztlich die Sonderlinge und Träumer sind, die die Welt verändern.

„Get Rolling With Otis“ startet als weitere animierte und auf ein jüngeres Publikum ausgerichtete Serie am 8. Oktober und erzählt die Geschichte der auf einer Farm angesiedelten Hauptfigur Otis und dessen Hilfsbereitschaft all seinen Freunden gegenüber.

Als dritte anstehende Neuerscheinung für Kinder und Familien hat Apple die Serie „Puppy Place“ angekündigt. Vom 15. Oktober an dreht sich her alles um die Peterson-Familie und ihr Herz für Hunde.

Wolfboy and the Everything Factory — Official Trailer