Apple TV+: „Black Bird“ und „Duck & Goose“ starten heute

Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+ verzeichnet heute zwei Neuzugänge, die hierzulande mit anderen Titeln als in den Vereinigten Staaten an den Start gehen. Der neuen Thriller-Serie „Black Bird“ hat Apple auf dem deutschen Markt den Titel „In with the Devil“ gegeben. Aus der animierten Familien-Serie „Duck & Goose“, die ihrerseits auf den Büchern von Tad Hills basiert, wurden „Flip & Flop“.

In with the Devil (Black Bird)

In with the Devil geht heute mit zwei 60-minütigen Folgen zum Anfixen an den Start und wird dann im Wochenrhythmus um neue Episoden ergänzt. Die ab 16 Jahren freigegebene Thriller-Serie basiert auf wahren Begebenheiten und erzählt die Geschichte des ehemaligen Polizisten Jimmy Keene (gespielt von Taron Egerton), der seinerseits zu einer 10 Jahre langen Haftstrafe verurteilt wurde.

Jimmy Keene wird vor die Wahl gestellt seine Haftstrafe anzutreten oder diese durch einen Undercover-Job deutlich zu reduzieren. Allerdings muss sich Keene dafür von seiner regulären Zelle in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegen lassen, um sich mit dem Serienmörder Larry Hall anzufreunden. Larry Hall wird dabei von Paul Walter Hauser gespielt, der bereits bei der Netflix-Produktion Cobra Kai eine Rolle besetzt.

Flip & Flop (Duck & Goose)

Die Animationsserie Flip & Flop startet heute mit allen acht Episoden der ersten Staffel bei Apple TV+ und ist Teil des sogenannten „Kinder und Familie“-Angebotes des Video-Streaming-Dienstes. Die Episoden sind mit einer Altersfreigabe ab 0 Jahren versehen und bringen es auf einen Laufzeit von etwa 25 Minuten.

Apple beschreibt die neue Serie als Vorschulserie und die sich mit alltäglichen Herausforderungen der beiden Protagonisten auseinandersetzt. Trailer zu beiden Neuerscheinungen haben wir für euch eingebettet.