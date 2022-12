Apple TV+: Ausblick 2023 und 2. Staffel „Slow Horses“

Apple rührt schon mal die Werbetrommel für das kommende Jahr. Der neue Video-Trailer mit dem Titel „Apple TV+ Winter 2022 & Beyond“ geht in Kurzfassung auf neue Staffeln von aktuellen Erfolgsserien und für 2023 angekündigte Neuerscheinungen ein.

Apple TV+ Winter 2022 & Beyond

Als aktuell bereits verfügbare Highlights listet Apple in diesem Zusammenhang Ted Lasso, CODA, Spirited und Causeaway sowie die bereits für das kommende Jahr angekündigten Titel Masters of the Air, Shrinking, Tetris, Sharper, Wool und Hello Tomorrow.

Slow Horses Staffel 2

Aktuelle Neuigkeiten gibt es mit Blick auf Apple TV+ auch zu vermelden. Wer sich an den ersten sechs Folgen der schrägen Agentenstory Slow Horses erfreuen konnte, kann jetzt mit der heute angelaufenen zweiten Staffel weitermachen: Jackson Lamb wird in der neuen Episode hellhörig, als ein ehemaliger Agent tot aufgewunden wird. Minn und Louisa werden währenddessen durch ein Angebot außerhalb des Slough House in Versuchung geführt…

Apple Countdown 2022

Ergänzend sei dann noch kurz der zweite Tag von Apples „Countdown 2022“ erwähnt, heute gibt es im Rahmen der Aktion den Film Dune mit Timothée Chalamet, Rebecca Fergusson und Oscar Isaac zum Sonderpreis von 4,99 Euro zu kaufen.