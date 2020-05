Apple Store Wien soll in Kürze wiedereröffnen

Apple will in Kürze weitere Ladengeschäfte außerhalb von China öffnen. Ganz oben auf der Liste stehen einem Bericht von Bloomberg zufolge Österreich und Australien.

In Österreich betreibt Apple mit der Filiale in der Kärntner Straße in Wien bislang nur einen einzigen Apple Store. Apple zufolge ist das Ladengeschäft dort zumindest noch diese Woche komplett geschlossen, ob sich dieser Status bereits nächste Woche ändert, bleibt abzuwarten.

Mit Blick auf eine Wiederöffnung der deutschen Apple Stores gibt es noch keine Neuigkeiten. Apple ist sicherlich bestrebt, den Geschäftsbetrieb zeitnah wieder aufzunehmen und man kann davon ausgehen, dass die Planungen, wie sich dies in Abstimmung mit den regionalen Richtlinien bestmöglich bewerkstelligen lässt, bereits laufen. Ein Problem für alle Handelsketten sind die teils unterschiedlichen Länderrichtlinien. Apple hat mit Blick darauf bereits angekündigt, dass die Wiederöffnung für jede Filiale einzeln geprüft werden muss.

Wie überall außerhalb von China wurden Apples Ladengeschäfte auch in Deutschland bereits Mitte März geschlossen. Anfangs war eine Wiedereröffnung Ende März und später dann im Laufe des Monats April geplant. Im Mai scheint das Unternehmen nun tatsächlich auch außerhalb von China wieder ein Stück weit zur Normalität zurückzukehren. In China hat Apple bereits Mitte März wieder damit begonnen, die dort seit Jahresbeginn geschlossenen Apple Stores wieder zu öffnen.