Apple Store offline: Wohl neue Hardware im Anmarsch

Apple-Chef Tim Cook macht darüber hinaus mit dem Hashtag #TakeNote und einem mit „The possibilities are endless“ betitelten Tweet drauf aufmerksam, dass Apple etwas neues in der Mache hat. Auch hier kann man die animierte Grafik durchaus als Hinweis darauf deuten, dass wir heute neue iPads zu sehen bekommen.

The possibilities are endless. #TakeNote pic.twitter.com/msmJg865tr

Insert

You are going to send email to