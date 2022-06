Apple stellt M2-Prozessor und neue MacBooks vor

Apple hat den nächsten großen Schritt bei der Umstellung von Intel auf eigene Mac-Prozessoren eingeleitet und die ersten Geräte mit dem Apple M2 angekündigt. Das MacBook Air, das MacBook Pro 13“ und der Mac mini waren im November 2020 die drei ersten Geräte überhaupt, die anstelle von Intel-Chips mit integrierten Apple-Prozessoren auf den Markt kamen. Jetzt läutet Apple mit der Vorstellung eines neuen MacBook Air die zweite Generation der hauseigenen Computer-Chips ein.

MacBook Air 2022 mit M2-Prozessor

Mit dem neuen M2-Prozessor verspricht Apple eine weitere deutliche Leistungssteigerung bei relevant weniger Energieverbrauch. Der neue Prozessor soll erneut deutlich effektiver arbeiten als sein Vorgänger. Laut Apple liegt die Leistung des M2 rund 18 Prozent höher als beim M1, die Grafikleistung bis zu 35 Prozent darüber. Die Leistungssteigerung basiert unter anderem auf der nun möglichen Ausstattung mit bis zu zehn Prozessorkernen.

Apple zufolge ist das MacBook Air jetzt schon das meistverkaufte Laptop der Welt. In der Neuen Version präsentiert sich das Gerät mit überarbeitetem Gehäuse und edler Optik, neben den Standardfarben Silber, Space Grau und Gold ist jetzt auch ein kräftiger Blauton als Gehäusefarbe erhältlich.

Zugeklappt ist das MacBook Air nur 11,3 Millimeter dünn. Geladen wird das Notebook wie die beiden neueren MacBook-Pro-Modelle jetzt über MagSafe, ergänzend stehen zwei Thunderbolt-Anschlüsse zur Verfügung. Der neue Formfaktor ermöglicht mit 13,6 Zoll auch eine etwas größere Bildschirmfläche.

Apple hat das MacBook Air in allen Bereichen deutlich verbessert. So verfügt das Gerät neben den hochauflösenden Bildschirm auch über eine massiv verbesserte Kamera und ein hochwertiges Audiosystem, das dank der M2-Basis durch keinerlei Lüftergeräusche gestört wird. Das mitgelieferte Netzteil ermöglicht eine Schnellladefunktion mit 50 Prozent Akkufüllung in nur 30 Minuten.

MacBook Pro 13“ 2022 mit M2-Prozessor

Als zweiter neuer Mac mit M2-Prozessor kommt Apples kleines MacBook Pro mit 13 Zoll Bildschirmgröße ebenfalls in einer überarbeiteten und deutlich in der Leistung gesteigerten Version. Die neuen Mac-Modelle sollen im kommenden Monat in den Handel kommen.