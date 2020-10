Apple stellt den HomePod Mini vor

Apple hat den HomePod Mini vorgestellt. Der kleine Bruder des im Februar 2018 vorgestellten Apple-Lautsprechers kommt in Kugelform mit Stoffbespannung und erinnert optisch an die kürzlich erst vorgestellten neuen Echo-Lautsprecher von Amazon. An der Geräteoberfläche befinden sich die klassischen Touch-Bedienelemente.

Apple bewirbt den HomePod Mini mit hervorragendem Klang, dafür soll eine besondere Lautsprecheranordnung für 360-Grad-Surroundklang sorgen. Ein A5-Prozessor soll für Echtzeit-Klangoptimierung sorgen. Mit AirPlay-2-Unterstützung kann der HomePod Mini sowohl für Multiroom-Sound als auch als Stereoset genutzt werden.

Der HomePod Mini kann wie gewohnt vom iOS-Gerät aus oder per Siri gesteuert werden. Musik und weitere Inhalte können über Apple Music, Podcasts, Radio-Integrationen und künftig auch Streaming-Angebote von Drittanbietern abgespielt werden.

HomePod Mini lässt sich in gleicher Weise als HomeKit-Zentrale verwenden sie der große Bruder. Als neue Funktion stellt Apple hier mit „Intercom“ die Möglichkeit vor, Sprachansagen zu anderen HomePods und Apple-Geräten wie iPhone, Apple Watch oder CarPlay zu machen.

Der HomePod Mini wird vom 6. November an in den Farben Weiß und Schwarz zum Preis von von 96,50 Euro bestellbar sein und wird ab 16. November ausgeliefert.