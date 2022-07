Apple schickt die ersten Touch-Bar-Notebooks in Rente

Es ist mittlerweile schon wieder sechs Jahre her, seit Apple die Touch Bar als „revolutionäres“ Eingabeinstrument vorgestellt hat. Jetzt schickt Apple die ersten mit Touch Bar vorgestellten Notebooks in Rente. Die im Oktober 2016 vorgestellten MacBook-Pro-Modelle mit 13 und 15 Zoll Bildschirmgröße erhalten am 31. Juli den „Vintage“-Status.

