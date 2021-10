Apple-Rückzieher: Safari-Lesezeichen nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt

Über den Streitpunkt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben wir bereits mehrfach berichtet. Apple wendet auf einen Teil der iCloud-Daten, darunter auch die iCloud-Backups, lediglich eine Standardverschlüsselung an. Damit verbunden besteht zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass jemand mit dem von Apple gehorteten Sicherheitsschlüssel auf diese Daten zugreift. Eine vollständige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung würde im Gegensatz hierzu sicherstellen, dass ausschließlich der Nutzer über die Möglichkeit verfügt, seine so gesicherten Daten einzusehen.

