Apple-Quartalszahlen: Services-Kategorie erneut mit Allzeithoch

Apple hat vor dem Maifeiertag das Finanzergebnis für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Demnach erzielte das Unternehmen in den drei Monaten bis zum 29. März einen Umsatz von 95,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Apple-Zahlen für die vergangenen drei Monate profitieren vor allem von den zuletzt vorgestellten Hardware-Produkten. Im Rahmen der Bekanntgabe der Wirtschaftszahlen hat der Apple-Chef Tim Cook insbesondere auf das seit Februar erhältliche iPhone 16e sowie die Ende vergangenen Jahres vorgestellten neuen Mac- und iPad-Modelle hingewiesen.

Today Apple is reporting strong quarterly results, including double-digit growth in Services. We were happy to welcome iPhone 16e to our lineup, and to introduce powerful new Macs and iPads that take advantage of the extraordinary capabilities of Apple silicon. And we were proud to announce that we’ve cut our carbon emissions by 60 percent over the past decade.