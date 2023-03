Apple-Produktdatenbank Mactracker auf neuestem Stand

Mactracker lässt sich kostenlos entweder in den App-Stores von Apple oder – in der Mac-Version – auch direkt beim Entwickler laden.

Allem voran finden sich in der neuen Version der Anwendung nun natürlich Informationen rund um die in diesem Jahr bereits eingeführten Modelle des Mac mini sowie der neuen MacBook-Pro-Modelle mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße. Darüber hinaus hat der Entwickler auch die zweite Generation des HomePod ergänzt und Details zu den zuletzt von Apple veröffentlichten Betriebssystemversionen hinzugefügt.

Der „Pflicht-Download“ Mactracker seht frisch aktualisiert in Version 7.12.2 für den Mac und in Version 4.7.2 für iOS-Geräte zur Verfügung. Wie gewohnt erweitern die neuen App-Versionen die Anwendung um die zuletzt von Apple vorgestellten Hard- und Softwareprodukte.

Insert

You are going to send email to