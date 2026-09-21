Apple Pencil fürs iPhone: Eigener Duo-Stift scheiterte

Der Apple Pencil verlässt erstmals sein angestammtes iPad-Terrain. Apples Eingabestift soll noch in diesem Jahr mit dem iPhone Duo funktionieren und dabei sowohl das Außen- als auch das Innendisplay unterstützen. Geplant war diese Lösung offenbar nicht.

Apple hatte zunächst einen eigenen, kompakteren Pencil für das faltbare iPhone entwickelt, musste das Zubehör vor der Serienfertigung jedoch aufgeben.

Dass Apple an einem speziellen Stift für sein erstes faltbares iPhone arbeitete, war bereits Ende August bekannt geworden. Der Prototyp fiel kürzer aus als die bisherigen iPad-Modelle und sollte magnetisch am Gerät befestigt werden. Nach den nun vorliegenden Informationen war dieser Pencil zunächst tatsächlich als Zubehör für das iPhone Duo vorgesehen.

Technische Probleme stoppen den eigenen Duo-Pencil

Einige Monate vor dem Verkaufsstart geriet das Projekt jedoch ins Stocken. Bei der Vorbereitung auf die Massenproduktion traten technische Probleme auf. Apple änderte daraufhin den Kurs und entschied sich, statt des eigens entwickelten Zubehörs einen bereits vorhandenen Apple Pencil für das iPad zu unterstützen.

Bei der Vorstellung des iPhone Duo kündigte Apple entsprechend an, den Apple Pencil mit USB-C später auf beiden Displays nutzbar zu machen. Damit hält ein bislang dem iPad vorbehaltener Eingabestift erstmals Einzug auf dem iPhone. Zum Verkaufsstart des Duo steht die Funktion allerdings noch nicht bereit.

Der iPad-Pencil braucht zusätzliche Anpassungen

Der Wechsel auf das bestehende Modell lässt sich offenbar nicht einfach durch das Freischalten einer vorhandenen Funktion erledigen. Apple muss die Software des iPhone Duo für den Pencil anpassen und die Kombination anschließend umfangreich testen. Diese Arbeiten laufen inzwischen intern.

Apple selbst hatte die Unterstützung für später im Jahr angekündigt. Wahrscheinlich dürfte die Freigabe erst vergleichsweise spät kurz vor dem Jahresende erfolgen.





Damit bleibt es zunächst bei der bereits bekannten Einschränkung: Der Apple Pencil mit USB-C ist für das iPhone Duo vorgesehen, funktioniert dort aber erst nach einem späteren Softwareupdate. Für Apple ist das zugleich ein unerwarteter Rollenwechsel. Der bislang klar dem iPad zugeordnete Stift wird damit erstmals Teil des iPhone-Zubehörs.