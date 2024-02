Apple Music: Indie-Labels kritisieren höhere Vergütung für 3D-Audio

Wenn es um die Vergütung von Künstlern geht, wird Apple Music gerne als Vorzeige-Musikdienst bemüht. Soweit bekannt, werden Musiker und Rechteinhaber hier für die Streaming-Zugriffe von Abonnenten nennenswert besser belohnt, als dies bei der Konkurrenz der Fall ist. Allerdings mag unterm Strich dennoch die Gesamtzahl der Zugriffe eine wesentliche Rolle spielen, denn Apple Music bietet ausschließlich die Möglichkeit zum kostenpflichtigen Zugriff, während Konkurrenten wie Spotify oder Deezer auch werbefinanzierte Zugänge anbieten und bei der Wiedergabe dementsprechend deutlich höhere Gesamtzahlen generieren dürften.

„Mehr Geld für Megastars“

Die Großen der Musikbranche scheinen sich in den Händen von Apple Music jedenfalls durchaus gut aufgehoben zu fühlen. Mit Kritik sieht sich der Musikdienst derzeit allerdings aus den Reihen der Independent-Labels konfrontiert. Diese sehen in Apples Plänen, für in 3D-Audio (außerhalb von Apple auch „Dolby Atmos“ genannt) produzierte Songs mehr zu bezahlen, eine Entwicklung, in deren Folge Megastars mehr Geld erhalten, während weniger Einnahmen für die restlichen Künstlern verbleiben.

Die Financial Times berichtet über die Kontroverse und zitiert durchaus einflussreiche Vertreter der Indie-Szene. Die Beggars Group vereinigt beispielsweise zahlreiche Independent-Labels und steht damit unter anderem für Künstler wie Vampire Weekend oder Adele.

Es wird dem größten Spieler, Universal, zugute kommen, weil sie diejenigen sind, die über die Ressourcen verfügen, um darin zu investieren. Wir sind nicht diejenigen, die Geld in die Hand nehmen, nur weil Apple sagt, dass wir Geld für etwas ausgeben sollen.

Immense Kosten für den Backkatalog

Die unabhängigen Labels rechnen damit, dass die Pläne Apples massiv auf ihre Einnahmen drücken und können sich die Produktion von 3D-Audio in den meisten Fällen schlicht nicht leisten. Über den Daumen müsse man kalkulieren, dass hierfür 1.000 Dollar Mehrkosten pro Song und rund 10.000 Dollar mehr pro Album anfallen. Um ältere Titel auf 3D-Audio umzurüsten, müsste man sogar bis zu das Doppelte davon rechnen. Für die rund 3.000 Alben der Baggers Group wären das mal eben mindestens 30 Millionen Dollar.

Abgesehen vom finanziellen Aspekt gibt es auch künstlerische Kritik an der Aufbereitung alter Aufnahmen zu 3D-Audio. Die Financial Times zitiert ein Branchenmitglied, das die neu abgemischten Titel mit einer 3D-Version der Mona Lisa vergleicht, die da Vincis Original im Pariser Louvre ersetzt.