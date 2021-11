Apple Fitness+: Das Equipment im Überblick

Seit knapp zwei Wochen lässt sich das Video-Fitness-Angebot Apple Fitness+ nun auch in Deutschland nutzen. Zwar sind die Videos nur in untertitelten Versionen verfügbar und die Auswahl, je nach persönlichen Sport-Präferenzen, nicht ganz so umfangreich wie die Monatsgebühr in Höhe von 10 Euro vermuten lassen würde, die Sport-Einheiten in den eigenen vier Wänden passen allerdings hervorragend in die kalte Jahreszeit, wenn die Jogging-Runde um den Block noch mehr Überwindung erfordert, als die regelmäßige körperliche Ertüchtigung ohnehin schon voraussetzt.

Solltet ihr in das Angebot von Apple Fitness+ bereits hinein geschnuppert haben, dann sind euch sicher die Trainingsgeräte aufgefallen, die zum Mitmachen zwar nicht unbedingt vorausgesetzt werden, teilweise jedoch durchaus praktisch sein können. Wie etwa Manduka Cork Yoga Block, den Apple in den Vereinigten Staaten sogar selbst im Apple Online Store zur Bestellung anbietet.

Hanteln, Yoga-Matten, Rudergeräte

Wer sich im Detail für das von Apple genutzte Equipment interessiert, dem sei der Besuch der bislang nur auf englischer Sprache veröffentlichte Geräte-Übersicht auf dieser Sonderseite empfohlen. Hier listet Apple alle Workout-Accessoires, die bei Yoga-, Cycling-, Laufband-, Kraft- und Ruder-Training zum Einsatz kommen beziehungsweise von Apple empfohlen werden.

Ganz interessant: Zum Abstellen von iPhone und iPad setzt Apple auf den GoStand des Elevation Lab beziehungsweise den Foldable Aluminum Stand von Satechi. Was die Yoga-Ausrüstung angeht kommen Yogamatten von Manduka zum Einsatz, die Hanteln sind von Rogue Fitness, die Laufbänder kommen vom kanadischen Hersteller Technogym, bei dem Rudergerät handelt es sich um den $1700 teuren ROW HX TRAINER von Life Fitness.

Ob Apple langfristig auch hierzulande in den Verkauf von Accessoires für Apple Fitness+ einsteigen wird, muss abgewartet werden.