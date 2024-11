Apple bringt Hochleistungsmodus auf MacBook Pro und Mac mini

Apple hat den im November 2021 vorgestellten Hochleistungsmodus auf weitere Geräte ausgeweitet. Erstmals steht dieser nun auch Nutzern der neuen MacBook Pro-Modelle mit M4-Pro-Chip (sowohl in der 14-Zoll- als auch in der 16-Zoll-Variante) sowie den Besitzern des neuen Mac mini mit M4-Pro-Chip zur Verfügung.

Bislang nur für „Max“-Prozessoren

Bisher war die „Turbo-Taste“ für das MacBook den leistungsstärkeren Max-Chips vorbehalten. Der Hochleistungsmodus soll bei grafikintensiven Aufgaben durch höhere Lüftergeschwindigkeiten für eine bessere Kühlung sorgen und damit die Leistung des Systems stabilisieren. Apple zufolge können etwa Nutzer bei intensiven, anhaltenden Aufgaben wie der 8K-Farbkorrektur von der Funktion profitieren. Der Modus lässt sich sowohl im Akku- als auch im Netzbetrieb aktivieren.

Funktion mit eingeschränktem Nutzen…

Erste Tests zeigen jedoch, dass der Leistungsgewinn durch den High-Power-Modus bei der Nutzung des Mac mini kaum spürbar ist. Die gemessenen Unterschiede bei der Grafikleistung seien gering und lägen überwiegend innerhalb der erwarteten Toleranzen.

So berichtet etwa Andrew Cunningham in seinem Test des Mac mini davon, dass sich in den CPU-Tests, aber auch in einem Großteil der GPU-Tests, keine nennenswerten Steigerungen gezeigt hätten.

…aber lautem Lüfter

Ein klarer Unterschied hingegen sei bei der Lüfterlautstärke festzustellen. Während der Mac mini im Normalbetrieb nahezu unhörbar bleibe, sei bei der Nutzung des Hochleistungsmodus eine deutliche Geräuschentwicklung wahrnehmbar.

In der Praxis erscheint es somit fraglich, ob die Aktivierung des Hochleistungsmodus tatsächlich einen praktischen Mehrwert bietet. Angesichts des vergleichsweise geringen Leistungszuwachses und der spürbaren Zunahme der Lüfterlautstärke dürfte den meisten Nutzern von daher empfohlen werden, erst mal einen Bogen in den Hochleistungsmodus zu machen.