Apple bietet das MacBook Pro 13″ auch „refurbished“ an

Das von Apple im Mai vorgestellte, mit der neuen Tastatur „Magic Keyboard“ ausgestattete MacBook Pro 13“ ist jetzt mit Preisnachlass auch im Apple Refurb Store erhältlich. Wer Wert darauf legt, seine Hardware direkt bei Apple zu kaufen, kann hier abhängig von der Ausstattung 220 Euro und mehr auf den offiziellen Preis sparen.

Apple hat das Gerät derzeit in verschiedenen Ausstattungen im Angebot. Achtet beim Preisvergleich vor allem auf die verbauten Prozessoren sowie die Menge an Arbeitsspeicher und die Größe der SSD.

Apple zufolge sind die im Refurb Store angebotenen Geräte in der Regel von Neugeräten nicht zu unterscheiden. Sie kommen im neuen Gehäuse und falls Eingriffe nötig sind, werden nur Originalteile verbaut. Zudem sind die Notebooks stets mit einem neuen Akku ausgestattet. Apple gibt auf den Kauf dann auch dieselbe einjährige Garantie wie bei neuen Produkten.

Jedes von Apple zertifizierte refurbished Produkt wird gründlich refurbished. Dazu gehört ein volles Testing mit denselben funktionellen Standards wie bei neuen Apple Produkten. Dein refurbished Produkt ist wirklich wie neu und du sparst bis zu 15 %.

Neu auf dem freien Markt teils günstiger

Wie einleitend schon gesagt, ist der Refurb Store eine gute Wahl, wenn man direkt bei Apple kaufen will. Wer dagegen auf der Suche nach dem günstigsten Preis ist, wird vermutlich anderswo fündig. Für in der Regel zwar längere Lieferzeiten, dafür aber sehr gute Preise ist der von Apple autorisierte Händler MacTrade bekannt. Dort kostet das MacBook Pro 13“ in der günstigsten Variante neu gerade nur 7 Euro mehr als das Refurbished-Modell bei Apple. Zudem kann man dort auf diesen Betrag noch „Sommersale“-Rabatte zwischen 75 und 125 Euro herausschlagen.