Antinote: Notiz-App für den Mac, die zeitbasiert löschen und rechnen kann

Mit Antinote kündigt sich eine ausgesprochen interessante neue Notiz-App an. Die finale Version soll im März erscheinen, jetzt schon kann man eine ausgereifte Beta-Version der App laden und in vollem Umfang nutzen.

„Antinote“ kann wahlweise im Dock und/oder in der Menüleiste sitzen und auch per Tastenkürzel aktiviert werden. Die App unterscheidet sich zunächst nicht von einem leeren Notizzettel, kann allerdings ein ganzes Stück mehr als lediglich gewöhnliche Texteingaben zu erfassen. So stehen euch bei der Benutzung auch Werkzeuge wie Listen oder mathematische Funktionen zur Verfügung.

Natürlich können auch andere Notiz-Apps und mittlerweile auch Apples Notiz-Anwendung rechnen. Der Entwickler von „Antinote“ setzt jedoch viel daran, dem Anwender die Kontrolle darüber zu geben, ob und wann er welche Funktion verwenden will. Die Verwendung von Schlüsselwörtern entscheidet darüber, ob im Zusammenhang mit einer Eingabe eine Berechnung erfolgen soll oder ob man andere Optionen wie etwa die Listenfunktion verwenden will.

„Vergessene“ Notizen automatisch löschen

„Antinote“ zeigt sich auch von der Struktur her eigenwillig. Die Betonung liegt hier stets darauf, dass man damit temporäre Notizen verwaltet und ein gleichermaßen ungewohntes wie interessantes Feature ist die Tatsache, dass man einen Zeitraum vorgeben kann, nach dem Notizen, die nicht mehr geändert werden, automatisch gelöscht wurden. Schaut für diese Zusatzoptionen unbedingt in die Einstellungen der App.

Auch an die Art und Weise der Verwaltung der Notizen muss man sich gewöhnen. Anstelle einer Liste mit den verschiedenen Blättern greift man mithilfe einer globalen Suchfunktion auf die Inhalte zu oder springt per Tastenkürzel dazwischen hin und her.

Vollversion mit korrektem Preis

Dem Entwickler zufolge sollen Beta-Tester die App übrigens dauerhaft kostenlos nutzen können, wenn sie das Projekt mit Feedback in Form von Fehlerkorrekturen oder Verbesserungsvorschlägen unterstützen. Der für die Vollversion geplante Preis geht jedoch auch absolut in Ordnung, so soll sich die App künftig zum Kaufpreis von 5 Dollar in vollem Umfang nutzen lassen.