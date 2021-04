Anker Webcam: Mac-App und Firmware-Update verfügbar

Für die am vergangenen Dienstag neu in den Markt gestartete Anker Webcam „PowerConf C300“ bietet der Hersteller inzwischen nicht nur eine Mac-Anwendung zur Konfiguration der 1080p-Kamera an, sondern stellt auch ein erstes Firmware-Update bereit. Letztgenanntes aktualisiert die Kamera vom Auslieferungszustand (Version 1.13) auf Version 1.42 und wiegt gut 40 Megabyte.

Die Aktualisierung, die mit Hilfe der Mac-Applikation AnkerWork eingespielt wird, verspricht den Auto-Fokus der Kamera zu verbessern, behebt vereinzelt aufgetretenes Bildschirm-Flackern und führt eine neue HDR-Funktion ein. Zudem kümmert sich das Update um mehrere Fehler-Behebungen.

AnkerWork-App setzt Basis-Einstellungen

Die Mac-Applikation AnkerWork muss genutzt werden, um den von der „PowerConf C300“ gebotenen Funktionsumfang voll auszuschöpfen. Zwar lässt sich die neue 60fps-Kamera des Herstellers komplett ohne die Installation zusätzlicher Anwendungen oder Treiber einsetzen, um etwa die Qualität des eigenen Videos während laufender FaceTime-Gespräche, Skype-Telefonate und Zoom-Konferenzen zu verbessern, für das Übertragen der Detail-Konfiguration führt allerdings kein Weg an der AnkerWork-App vorbei.

Hier lassen sich aktive Auflösung (360p, 720p oder 1080p), Bildrate (30fps oder 60 fps), das Sichtfeld (78°, 90° oder 115°) sowie der Umfang der automatischen Zentrierung des eigenen Gesichtes im Bild festlegen.

Diese funktionieren auch in FaceTime

Während sich die Einstellungen im Modus „Benutzerdefiniert“ alle einzeln setzen und so dem persönlichen Geschmack anpassen lassen, bietet AnkerWork zudem noch die drei Voreinstellungen „Persönlicher Modus“, „Live-Streamer-Modus“ und „Konferenzraum-Modus“ an, bei denen die entsprechenden Konfigurationen bereits eingestellt sind.

Anders formuliert: Die Anker Webcam besitzt ein gewisses Maß an Intelligenz, das sich in der AnkerWork-App dem eigenen Bedarf anpassen lässt und die gesetzten Einstellungen anschließend auch dann berücksichtigt, wenn die Kamera von der FaceTime-App angesprochen wird. Auch hier funktionieren Gesichtsnachverfolgung, HDR-Modus und Zentrierung im Frame dann, ohne dass die AnkerWork-App erneut geöffnet werden muss.