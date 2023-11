Anker nimmt bidirektionalen HDMI-Splitter ins Programm

Anker hat seine Zubehörpalette um einen bidirektionalen HDMI-Switch erweitert. Der kleine Adapter soll es gleichermaßen ermöglichen, zwei Geräte gleichzeitig mit einem Bildschirm zu verbinden oder umgekehrt ein Gerät an zwei Bildschirme gleichzeitig anzuschließen.

Vorrangiger Einsatzzweck eines solchen Zubehörs dürfte es sein, beispielsweise eine Konsole an einem über HDMI genutzten Computer-Bildschirm zu verwenden, der nur über einen passenden Anschluss verfügt und man nicht ständig umstecken will. Ebenso müsste eine Kombi aus Streaming-Gerät und Konsole am Fernseher funktionieren.

Laut Herstellerbeschreibung ermöglicht der Multischalter Auflösungen von bis zu 4K bei einer Bildrate von 60 Hz. Dabei werden auch die Formate HDR und Dolby sowie die Videoverschlüsselung HDCP unterstützt.

Der Schalter ist mit einer Kantenlänge von 5,5 Zentimetern und einer Stärke von knapp 1,5 Zentimetern angenehm kompakt, bietet aber ausreichend Platz um auch zwei größere HDMI-Stecker problemlos nebeneinander zu platzieren. Bei der Wahl der verwendeten Kabel sollte man dem Hersteller zufolge aber unbedingt auf entsprechende Kompatibilität achten. So hängt die erreichbare Auflösung und Bildfrequenz maßgeblich von der Länge und Qualität der verbundenen Kabel ab. Die Grafik unten dient hier zur Orientierung, bei „AWG“ handelt es sich um einen Standard für die Messung des Querschnitts der genutzten Kabel, die Abkürzung steht für „American Wire Gauge“.

Konkurrenzprodukt heute zum halben Preis

Anker bietet seinen neuen HDMI-Schalter zum Preis von 14,99 Euro an und liegt dabei auf einem in diesem Produktbereich üblichen Preisniveau. Allerdings empfiehlt es sich, auch hier stets die Augen offen und nach Sonderaktionen Ausschau halten. So bekommt man heute den vom Aufbau und der Funktionsbeschreibung identischen HDMI-Splitter von GANA um die Hälfte im Preis reduziert und damit für 7,99 Euro.