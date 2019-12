Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im Januar 2020

Netflix hat bereits abgeliefert, knapp eine Woche später versorgt uns heute auch der hierzulande populärsten Video-Streaming-Dienst mit seinem Januar-Programm.

Amazon tritt im kommenden Monat mit 43 neuen Filmen und Serien an. Im Gepäck unter anderem die erste Staffel „STAR TREK: PICARD“, die erste Staffel „Treadstone“ und der empfehlenswerte Aktion-Titel „John Wick: Kapitel 3“.

Zu den Highlights von Prime Video im Dezember gehören laut Amazon: „…die Rückkehr eines ikonischen Kommandanten, „Captain Slow“ auf Solo-Reise, das weltweite Erwachen tödlicher Schläferagenten, die Geschichte eines Serienmörders neu beleuchtet, eine Truppe Pfadfinder, die nach den Sternen greift, und ein ungeschönter Blick hinter die glamouröse Fassade einer materialistischen Kultur“

Zu dem Amazon Original „STAR TREK: PICARD“, exklusiv verfügbar ab 24. Januar, schreibt Amazon:

Mit Warp-Geschwindigkeit auf zu neuen Geschichten aus dem Star Trek-Universum: In STAR TREK: PICARD kehrt Sir Patrick Stewart in seiner Rolle des ehrwürdigen Kommandanten Jean-Luc Picard zurück, den er in Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert in sieben Staffeln verkörperte. Die Serie folgt dem ikonischen Charakter im nächsten Kapitel seines Lebens.

Neben Stewart ergänzen Stars wie Alison Pill (The Newsroom), Harry Treadaway (Penny Dreadful), Isa Briones (American Crime Story: Versace), Santiago Cabrera (Salvation), Evan Evagora sowie Michelle Hurd (Blindspot) den hochkarätigen Cast. Die Serie wird von CBS Television Studios in Zusammenarbeit mit Secret Hideout und Roddenberry Entertainment produziert.